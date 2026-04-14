Police Recruitment : जिद्दीच्या बळावर उसतोड कामगार तथा टेंपो चालकाची तीन मुलं बनली पोलिस...!

पाचोड - जिद्द, पराकाष्टा व आत्मविश्वासाच्या बळावर मुस्लिम समाजातील टेंपो चालकाची तीन मुलं स्वतः मोलमजूरीची काम करुन पोलिस बनली असून ती परिसरात इतरांसाठी प्रेरणादायी ठरले आहेत..थेरगाव (ता. पैठण) येथील महेबुब सैय्यद यांच्या घरची परिस्थीती हलाखीची असल्याने ते रिक्षा तर कधी टेंपो चालवून तर कधी मोलमजूरी करून कुटूंबियाचा चरितार्थ चालवत. घरात लहानमोठी आठ सदस्य, यांत पती - पत्नी, तीन मुली, तीन मुलं. त्यांच्या शिक्षणाचा खर्च आवाक्याबाहेरच. गावांत प्रचंड दुष्काळ, त्यामूळे त्यांना विविध कारखान्याशी उसतोडीचा करार करून उसतोड करण्याशिवाय पर्यायच उरला नाही..उसतोडीचे काम करून तर कधी टेंपो चालकाचे काम करून सैय्यद महेबुब व त्यांची पत्नी शाहेदाबी यांनी दोन मुलींचे हात पिवळे केले. उर्वरित तिन्ही मुलं लहान असल्याने त्यांच्या शिक्षणावर भर दिला. सर्वात धाकटी मुलगी सुमैया ही आई वडीलांसोबत चार महिने उसतोडीसाठी जावून शिक्षणास हातभार लावत. उसाच्या फडापासून वाहनापर्यंत मोळ्या वाहून नेण्यासोबत वाढयांच्या पेंढया बांधण्याचे काम सुमैय्याने करत ती दहावीपर्यंत जिद्दीने शिकली..काही झाले तरी आपणांस पोलिस व्हायचे अशी तिने मनाशी खुणगाठ बांधली व दहावीनंतर अकरावीला प्रवेश घेऊन छत्रपती संभाजीनगरला खासगी पोलिस प्रशिक्षण केंद्रात शिकवणी लावून प्रयत्न सुरू केले. दोन वर्षे प्रयत्न करूनही पदरी निराशा आल्याने सुमैय्या गावी परतली. प्रत्येक जण त्यास हिणवू लागला, 'बाईनं बाईसारख वागावं, उगीच पोलीस व्हायचं स्वप्न दाखवून वाट भरकटू नये.' हे शब्द तिच्या जिव्हारी लागले. सुमैय्याने नौकरी नाही मिळाली, तर तिकडेच आत्महत्या करायची, पण अपयश घेवून गावी परतायचं नाही, असा निश्चय केला..सन २०१६ मध्ये पोलिस भरतीची जाहीरात येताच तिने अर्ज केला. भरतीसाठी त्याला मुलाखत पत्र आले, तेव्हा ती आई वडिलासोबत सोलापूर जिल्ह्यात उसतोडण्यासाठी गेलेली होती. ती काम सोडून भरतीसाठी आली व विभागातून तीने कारागृह पोलिस भरतीत प्रथम क्रमांक मिळविला. पंरतु कारागृह पोलिस बनुन आपण चुक केली असे म्हणत, त्याने 'त्या' पदाचा राजीनामा देऊन छ. संभाजीनगर शहर पोलिस भरतीसाठी अर्ज केला. यातही मुलीतून सर्वप्रथम आली..विविध क्रिडा स्पर्धात तिन-चार वर्षाच्या कालावधीत सुमै्य्याने दिडशेवर बक्षिसे, प्रमाणपत्रे मिळविली. आपण खचून न जाता केलेल्या कष्टाचे चिज झाल्याचे ती सांगत असली तरी आपल्या आईवडिलांनी दिलेल्या प्रोत्साहन व सोसलेत्या हालअपेष्टाचे आपण ऋण फेडू शकत नाही, असे सांगून ती प्रत्येकांना जिद्ध व आत्मविश्वास न सोडण्याचा सल्ला देते. तिने केवळ स्वतःचे हित न पाहता त्याची तिन भावंडे परवेज सय्यद, इरफान सय्यद व अर्शद सय्यद यांना पोलिस सेवेत रुजू होण्यासाठी प्रेरित केले..अन् सन २०२४ मध्ये परवेज सय्यद छ. संभाजीनगर शहर पोलिस दलात प्राविण्यासह उतीर्ण झाला. बहिण व भाऊ पोलिस झाल्याचे पाहून अर्शद सय्यद याने जोमाने अभ्यास व सराव सुरू केला अन् नुकल्याच झालेल्या २०२६ मध्ये पोलिस दलात तो प्राविण्यासह भरती झाला.एकंदरीत टेंपो चालक तथा उसतोड कामगार महेबुब सय्यद यांची सुमैय्या, अर्शद परवेज ही तीन मुलं शहर पोलिस दलात सेवा बजावत असून एका सर्वसामान्य कुटूंबातील सख्खी तिन बहीण भावंड पोलिस झाल्याचे समजताच गावांत फटाक्याची आतिषबाजी करून आनंदोत्सव साजरा करण्यात आला. नुकतेच या तिन्ही भावंडाची गावांतून मिरवणूक काढून जल्लोष साजरा करण्यात आला..त्यांची आई शाहीदाबी व वडील महेबुब म्हणतात, 'सुमैय्याने घेतलेले परिश्रम व त्याने जिद्द,आत्मविश्वास, श्रमातून मिळविलेल्या नोकरीमुळे दोन्ही मुलंही पोलिस बनलीत. त्यांच्यामुळे समाजात प्रतिष्ठा वाढली, मुलीला केवळ 'चुल अन मुल' पुरते मर्यादीत न ठेवता मोकळीक दयावयास हवी. सुमैय्यात आता आम्ही मुलाचे रूप पाहत आहोत.'आजही सैयद महेबुब पाचोड - पैठण रस्त्यावर रिक्षा चालवतात. तर सुमैय्या, अर्शद व परवेज छ. संभाजीनगरला नोकरी करीत आई, सुमैय्याचा तिसरा भाऊ इरफान सय्यद व त्याची पत्नीही आता आगामी पोलिस भरतीची तयारी करीत आहेत.सुमैया ही थेरगावातील एकमेव व प्रथमच यश मिळविणारी मुस्लिम पोलीस महीला आहे.