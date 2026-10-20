मराठवाडा

Sambhajinagar Crime: अहिल्यानगर-छत्रपती संभाजीनगर महामार्गावर पोलिसांची कारवाई; गावठी कट्टा, दोन काडतुसे जप्त, १.१२ लाखांचा मुद्देमाल हस्तगत

Police Seize Pistol and Ammunition on Ahilyanagar Highway: कायगावमध्ये गावठी कट्टा आणि दोन जिवंत काडतुसे जप्त; १.१२ लाखांचा मुद्देमाल हस्तगत
Kaigaon Police Action Two Men Booked After Country Made Pistol and Two Live Cartridges Recovered on Highway in Maharashtra

Kaigaon Police Action Two Men Booked After Country Made Pistol and Two Live Cartridges Recovered on Highway in Maharashtra

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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कायगाव : अहिल्यानगर ते छत्रपती संभाजीनगर महामार्गावरील कायगाव शिवारात विनापरवाना गावठी कट्टा आणि दोन जिवंत काडतुसे बाळगणाऱ्या दोघांविरुद्ध गंगापूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने सोमवारी (ता. १९) दुपारी ही कारवाई केली. या कारवाईत गावठी कट्टा, काडतुसे, दोन मोबाईल आणि विना क्रमांकाची दुचाकी असा एकूण १ लाख १२ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला.

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