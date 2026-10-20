Sambhajinagar Crime: अहिल्यानगर-छत्रपती संभाजीनगर महामार्गावर पोलिसांची कारवाई; गावठी कट्टा, दोन काडतुसे जप्त, १.१२ लाखांचा मुद्देमाल हस्तगत

कायगाव : अहिल्यानगर ते छत्रपती संभाजीनगर महामार्गावरील कायगाव शिवारात विनापरवाना गावठी कट्टा आणि दोन जिवंत काडतुसे बाळगणाऱ्या दोघांविरुद्ध गंगापूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने सोमवारी (ता. १९) दुपारी ही कारवाई केली. या कारवाईत गावठी कट्टा, काडतुसे, दोन मोबाईल आणि विना क्रमांकाची दुचाकी असा एकूण १ लाख १२ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला..Maharashtra History: पावणेदोनशे वर्षांपासून दुर्लक्षित समाधीचा शोध! सावित्रीबाई फुले यांच्या शिक्षिका सिंथिया फरार यांची कबर सापडली; इतिहासप्रेमींना मोठे यश.विनोद विठ्ठल पवार (वय २०, रा. कणकुरी, ता. गंगापूर) आणि स्वप्निल सुभाष पवार (वय २४, रा. दिघी, ता. गंगापूर) अशी गुन्हा दाखल झालेल्या आरोपींची नावे आहेत. अहिल्यानगरहून छत्रपती संभाजीनगरकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर कायगाव शिवारातील बंद पडलेल्या रसवंतीसमोर दुपारी सुमारे २.५० वाजता ही कारवाई करण्यात आली..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विनोद पवार याच्याकडे अंदाजे ४० हजार रुपये किमतीचा स्टीलच्या धातूचा गावठी कट्टा आणि दोन हजार रुपये किमतीची दोन जिवंत काडतुसे आढळून आली. तसेच त्याच्याकडून रेडमी कंपनीचा मोबाईल, तर स्वप्निल पवार याच्याकडून रिअलमी कंपनीचा मोबाईल आणि अंदाजे ५० हजार रुपये किमतीची विना क्रमांकाची हिरो स्प्लेंडर दुचाकी जप्त करण्यात आली..या प्रकरणी पोलिस उपनिरीक्षक महेश फुलचंद घुगे यांच्या फिर्यादीवरून गंगापूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा रजिस्टर क्रमांक ४८२/२०२६ अन्वये भारतीय हत्यार कायद्याच्या कलम ३/२५ सह भारतीय न्याय संहितेच्या कलम ३(५) प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..Success Story: दोन चिमुकल्यांसाठी आईची जिद्द! पतीचे निधन अन् बनल्या इंडो-तिबेटियन बॉर्डर पोलिस, सोनल सोनावणे यांची प्रेरणादायी भरारी... पोलिस निरीक्षक सलीम चाऊस यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस उपनिरीक्षक विश्वनाथ फरताडे यांनी ही कारवाई केली. बेकायदेशीररीत्या अग्निशस्त्र आणि जिवंत काडतुसे बाळगल्याप्रकरणी पुढील तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.