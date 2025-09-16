मराठवाडा

Beed Railway: बीडकरांची ४० वर्षांची स्वप्नपूर्ती! उद्यापासून अहिल्यानगर ते बीड 'रेल्वे'सेवेला सुरुवात; काय आहेत वैशिष्ट्ये?

Ahmednagar-Beed-Parli Railway Project Sees Major Progress: अहिल्यानगरहून सकाळी ६:५५ ला रेल्वे सुटेल व दुपारी १२:३० ला बीडला पोचेल. परतीच्या प्रवासात बीडहून ती दुपारी एकला सुटेल आणि सायंकाळी साडेसहाला अहिल्यानगरला पोचेल.
महत्त्वाचे मुद्दे...

- २६१ पैकी १६६ किलोमीटर लोहमार्ग पूर्ण
- केंद्र-राज्याचा निम्मा वाटा असलेला प्रकल्प
- ३५५ कोटींचा प्रकल्प ४८०० कोटींवर
- राज्य सरकारकडून आतापर्यंत २२४१ कोटींचा निधी
- अहिल्यानागर-बीडदरम्यान १६ स्थानके
- आठवड्यात सहा दिवस धावणार रेल्वे
- ४५ रुपये तिकीट; ५ तास २५ मिनिटांचा वेळ
- सध्या डिझेलवर धावणार रेल्वे

