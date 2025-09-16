Beed Railway: बीडकरांची ४० वर्षांची स्वप्नपूर्ती! उद्यापासून अहिल्यानगर ते बीड 'रेल्वे'सेवेला सुरुवात; काय आहेत वैशिष्ट्ये?

महत्त्वाचे मुद्दे...- २६१ पैकी १६६ किलोमीटर लोहमार्ग पूर्ण- केंद्र-राज्याचा निम्मा वाटा असलेला प्रकल्प- ३५५ कोटींचा प्रकल्प ४८०० कोटींवर- राज्य सरकारकडून आतापर्यंत २२४१ कोटींचा निधी- अहिल्यानागर-बीडदरम्यान १६ स्थानके- आठवड्यात सहा दिवस धावणार रेल्वे- ४५ रुपये तिकीट; ५ तास २५ मिनिटांचा वेळ- सध्या डिझेलवर धावणार रेल्वे.Beed Train time table: बहुचर्चित, बहुप्रतीक्षित आणि जिल्ह्याच्या विकासात मैलाचा दगड ठरणाऱ्या रेल्वे प्रकल्पातील महत्त्वाचा टप्पा मराठवाडा मुक्तिसंग्रामदिनी बुधवारी (ता. १७) पूर्ण होत आहे. तब्बल चाळीस वर्षांपासून प्रतीक्षेत असलेल्या बीडकरांना बीड ते अहिल्यानगर असा प्रवास करता येणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री अजित पवार हिरवा झेंडा दाखवतील आणि ही रेल्वे सेवा सुरू होईल, बीडकरांचे स्वप्न पूर्णत्वाला जाईल. दरम्यान, परळीकरांच्या स्वप्नपूर्तीसाठी अजून प्रतीक्षा करावी लागेल..अशी आहेत स्थानकेअहिल्यानगर-परळी रेल्वे प्रकल्पांतर्गत सुरू होणाऱ्या या डेमू रेल्वेला अहिल्यानगर ते बीडदरम्यान १६ स्थानके आहेत. नगरहून सुटलेली गाडी नारायणडोह, लोणी, सोलापूरवाडी, धानोरा, कडा, आष्टी, अमळनेर (भांड्याचे), रायमोह, एगनवाडी, जाटनांदूर, राजुरीमार्गे बीड येथे पोचेल.असे आहे वेळापत्रकअहिल्यानगरहून सकाळी ६:५५ ला रेल्वे सुटेल व दुपारी १२:३० ला बीडला पोचेल. परतीच्या प्रवासात बीडहून ती दुपारी एकला सुटेल आणि सायंकाळी साडेसहाला अहिल्यानगरला पोचेल. आठवड्यात सहा दिवस ही गाडी धावणार असून रविवारी विश्रांती असेल..सध्या डिझेलवर; नंतर विजेवरया रेल्वेसाठी महापारेषणकडून वीज घेतली जाणार आहे. त्यासाठी २३२ केव्हीए क्षमतेच्या दोन उपकेंद्रांची उभारणी अंतिम टप्प्यात आहे. हे काम पूर्ण होईपर्यंत रेल्वे डिझेलवर धावणार असल्याने वेग काहीसा कमी असेल. विद्युतीकरणानंतर हा प्रवास वेगवान होईल.स्वस्तात प्रवास पण शहरापासून दूरअहिल्यानगर-बीड हा प्रवास स्वस्तात म्हणजे ४५ रुपयांत होणार आहे. मात्र, रेल्वेस्थानक शहरापासून दूर असल्याने तिथपर्यंत रिक्षाने जाण्यासाठी याहून अधिक पैसै मोजावे लागण्याची शक्यता आहे.प्रकल्पाचा खर्च गगनाला४० वर्षांपूर्वी मागणी असलेल्या या लोहमार्गाला १९९५ मध्ये तांत्रिक मान्यता मिळाली. त्यावेळी प्रकल्पाचा खर्च ३५५ कोटी रुपये होता. हा प्रकल्प विविध कारणांमुळे लांबला. सध्या प्रकल्पाचा खर्च तब्बल ४८०० कोटींवर पोचला आहे. या प्रकल्पासाठी राज्य सरकार निम्मा व केंद्र सरकार निम्मा खर्च करत आहे. राज्य सरकारने आतापर्यंत २२४१ कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे..मूळ मार्ग २६१ किलोमीटरचाअहिल्यानगर-बीड-परळी असा हा २६१ किलोमीटरचा मार्ग आहे. त्यावरील अहिल्यानगर-बीड असा १६६ किलोमीटरचा टप्पा पूर्ण झाला आहे. बीड ते परळी दरम्यानच्या टप्प्याची काही कामे अद्याप अपूर्णच आहेत. त्यामुळे पहिल्या टप्प्यात बीड-अहिल्यानगर अशी रेल्वे सुरू होत आहे. परळीकरांच्या स्वप्नपूर्तीला किती दिवस लागतात, हे आगामी काळात कळेलच.विलासरावांनी घेतला होता निर्णयकेंद्र सरकारच्या अखत्यारीत रेल्वे प्रकल्पासाठी निम्मा खर्च राज्याने करण्याचा महत्त्वाकांक्षी निर्णय तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी घेतला. केंद्र व राज्याचा समान खर्च असलेला त्यावेळी हा पहिला प्रकल्प ठरला. या मार्गावरून प्रत्यक्ष रेल्वे धावावी यासाठी अलीकडच्या काळात पालकमंत्री अजित पवार यांनी प्रयत्न केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.