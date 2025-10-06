Ahmedpue Nagarpalika Election : अहमदपूर नगरपालिका नगराध्यक्ष पद खुला प्रवर्गासाठी आरक्षित

अहमदपूर - राज्यातील 247 नगरपरिषदा व 147 नगरपंचायतीच्या नगराध्यक्ष पदाच्या आरक्षणाची सोडत नगर विकास राज्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवार (ता. सहा) रोजी पार पडली. अहमदपूर शहर नगरपालिकेचे अध्यक्षपद खुला प्रवर्गासाठी आरक्षित झाले आहे..शहर नगरपालिका ही सन 1952 रोजी स्थापन झाली असून साठ वर्षे नगरपालिका 'क' दर्जाची होती. सन 2012 साली शहर नगरपालिकेला 'ब' दर्जा प्राप्त झाला. जवळपास 75 वर्ष पूर्ण होत असलेल्या शहर नगरपालिकेमध्ये 1979 ते 85 तसेच 10 मार्च 2022 ते आज पर्यंत असे दोन वेळा प्रशासक राहिले आहे..शहर नगरपालिकेच्या 75 वर्षाच्या विविध कालावधीत नगरपालिकेचे नगराध्यक्षपदी डॉ.मनोहरराव निवृत्तीराव रेड्डी, खाजा मैनुद्दीन, शिवराजआप्पा सांबाप्पा चौंडा, बाळासाहेब उर्फ किशनराव माणिकराव पागे, प्रभाकर भगवानराव नागरगोजे, बाबुराव आप्पाराव कदम, आयाज एजाज शेख, सुधामती गंगाधर माळी, शिवराजआप्पा विरभद्रअप्पा चौधरी, सरस्वती निवृत्तीराव कांबळे, सुधाकर भगवानराव नागरगोजे, अँड.भारत नागोराव चामे, सुमन अजय सूर्यवंशी, सुशीला शिवराजअप्पा चौधरी, ललिता वैजनाथ पुणे, अश्विनी लक्ष्मीकांत कासनाळे यांनी काम पाहीले आहे..मागील पंचवार्षिक निवडणुकीसाठी इतर मागासवर्गीय महिला संवर्गासाठी अध्यक्षपद सुटले होते. थेट जनतेतून निवडून आलेल्या अश्विनी लक्ष्मीकांत कासनाळे यांनी अहमदपूर नगरपालिकेचा सन 2017 ते सन 2022 या कालावधीत कारभार पाहीला.दरम्यान दहा मार्च 2022 रोजी नगराध्यक्ष पदाचा कार्यकाल संपल्यानंतर आज पर्यंत उपविभागीय अधिकारी मंजुषा लटपटे यांच्यासोबत काही काळ तहसीलदार प्रसाद कुलकर्णी तर सध्याचे मुख्याधिकारी संतोष लोमटे यांनी नगरपालिकेचे कामकाज पाहीले..येणाऱ्या पंचवार्षिक निवडणुकीत अहमदपूर नगरपालिकेसाठी बारा प्रभागातून 25 नगरसेवक व एक नगराध्यक्ष निवडला जाणार आहे. अहमदपूर नगरपालिकेसाठी नगराध्यक्षपद खुला प्रवर्गासाठी अरक्षित झाले आहे.नगरपरिषदेसाठी 37 हजार 709 मतदार मतदान करणार आहेत. नगराध्यक्षपद आरक्षित झाले असून खुला प्रवर्गासाठी सुटल्याने नूतन अनेक इच्छुक उमेदवारांची निवडणुकीसाठी इच्छा निर्माण झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.