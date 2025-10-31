E-Crop Inspection: तांत्रिक अडचणीमुळे ई-पीक पाहणी रखडली; अहमदपुरातील २० टक्के शेतकरी राहणार वंचित

अहमदपूर : राज्य शासनाकडून काही दिवसांत हमीभाव खरेदी केंद्र सुरू करण्यात येणार आहेत. मात्र, केंद्रावरील नोंदणीसाठी ई-पीक पाहणी आवश्यक आहे..त्यामुळे अहमदपूर तालुक्यातील २० टक्के सोयाबीन उत्पादक शेतकरी हमीभाव खरेदी केंद्रावरील नोंदणीपासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्रशासन खडबडून जागे झाले असून, महसूल यंत्रणा कामाला लागली आहे..अहमदपूर तालुक्यात ६३ हजार २०५ शेतकरी असून, सोयाबीनचा पेरा ४४ हजार ५४१ हेक्टरवर झाला आहे. मात्र, एकूण शेतकरी संख्येच्या २० ते २५ टक्के शेतकरी ई-पीक पाहणीपासून वंचित असल्याचे निदर्शनास आले आहे..त्यात अनुदान वाटप करण्याच्या गडबडीमध्ये सदर ई-पीक पाहणीकडे महसूल अधिकाऱ्यांनी लक्ष न दिल्यामुळे शेतकरी संभ्रमात आहेत. तहसीलदारांचे आदेश आल्याने सर्वच तलाठी कामाला लागले असून, सहायक कोण होते याचा शोधाशोध आता सुरू आहे. ३० तारखेपासून हमीभाव खरेदी केंद्रावर सोयाबीन नोंदणी सुरू झाल्यानंतर ज्या शेतकऱ्यांची ई-पीक पाहणी झाली नाही ते आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत..Soyabean Crop Loss: सोयाबीन बुडाल्याने आता मदार कापूस व तुरीवर; सीसीआय खरेदी केंद्रांना मुहूर्त सापडेना, तुरीला अवकाश.ई-पीक पाहणीसाठी मोबाइल नेटवर्क मिळत नाही. त्यात ॲप बरोबर चालत नसल्याने अनेक शेतकरी त्यापासून वंचित आहेत. त्यामुळे सहायक स्तरावर ई-पीक पाहणी करावी, असे तहसीलदारांचे आदेश असल्याचे अहमदपूरचे तलाठी अविनाश पवार यांनी सांगितले. नोंदणीसाठी पीक पाहणी गरजेची असून, त्याशिवाय ऑनलाइन नोंदणी होत नसल्याचे विविध कार्यकारी सोसायटीचे यतिराज केंद्रे यांनी सांगितले..तालुक्यात पाच सोयाबीन खरेदी केंद्रे अहमदपूर तालुक्यात सोयाबीनची मोठ्या प्रमाणावर पेरणी असून, अहमदपूर, हडोळती, शिरूर ताजबंद, सताळा, धानोरा, तांबटसांगवी या ठिकाणचे सोयाबीन खरेदीचे प्रस्ताव जिल्हा स्तरावर मंजुरीसाठी गेले आहेत. मागील वर्षापासून शासनाने सहायक स्तरावर अनेकांची नियुक्ती केली होती. त्यांना ई-पीक पाहणीसंबंधात प्रत्यक्ष जायमोक्यावर जाऊन पाहणीचे अधिकार दिले होते. मात्र, त्यांचे मानधन अद्याप दिले नसल्याने त्यांनी ई-पीक पाहणीचे आदेश असूनही त्याकडे पाठ फिरवली. त्यामुळे प्रशासनाची तारांबळ उडाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.