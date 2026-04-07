Chhatrapati Sambhajinagar: मोठा आवाज, गडद रंग, तीव्र गंधाने मधमाश्या आक्रमक; पर्यटकांनी घ्यावी काळजी, राहावे जागरूक, डंख झाल्यास योग्य प्रथमोपचार गरजेचा

छत्रपती संभाजीनगर: अजिंठा लेणीत आग्या मोहळाच्या मधमाश्यांनी पर्यटकांना डंख केल्याच्या घटना वारंवार घडत आहेत. योग्य माहिती व सावधगिरी बाळगल्यास हा धोका टाळता येतो, असे मधमाशी तज्ज्ञांनी सांगितले. त्यांच्या पोळ्याभोवती झालेला मानवी हस्तक्षेप, मोठा आवाज, गडद रंगाचे कपडे, तीव्र सुगंध किंवा अचानक हालचाल यामुळे त्या आक्रमक होतात. मोहोळही उठू शकते.मधमाश्यांवरील संशोधक तज्ज्ञ डॉ. भालचंद्र वायकर यांच्या मते, आग्या मधमाश्यांचे मोहोळ उंच झाडांवर, पाण्याच्या टक्या, उंच इमारतींवर, गड किल्ल्यांचे बुरूज, लेण्यांच्या कपारीत आढळते. शेकोटी पेटविणे, धूर करणे, सिगारेट ओढणे, धूळ उधळणे, जोराचा आवाज, ढोल किंवा वाद्यांचा आवाज, फटाके वाजविणे, जमीन हादरेल अशा प्रकारची कामे करणे, जोराची हवा येणे, पोळावर पक्षी, उंदीर यांनी हल्ला करणे, त्यांना शत्रू दिसला नाही व त्याच वेळी जवळ असणारी व्यक्ती किंवा प्राणी दिसल्यास मधमाशा डंख मारतात. .दीड महिन्यात १४८ पर्यटकांना डंखअजिंठा लेणीत दीड महिन्यात १४८ पर्यटकांना आग्या मधमाश्यांनी डंख मारल्याच्या घटना घडल्या. २७ मार्चला १०, ३१ मार्चला तीन, २ एप्रिलला २०, तीन एप्रिल ५०, ४ एप्रिलला २५ पर्यटक मधमाश्यांच्या हल्ल्यात जखमी झाले.उंच इमारती, गुहा, कडेकपारीत आग्या मधमाश्यांचे पोळे का?उन्हाळ्यात बहुतांश जंगली वनस्पती फुललेल्या अवस्थेत दिसून येतात. या ऋतूत खाद्याची विपुल उपलब्धता असल्याने झाडे, डोंगरातील गुहा, कडेकपारी येथे आग्या मधमाशा प्रचंड प्रमाणात नवीन पोळी तयार करतात. विशेषतः गड-किल्ले आणि लेणी, मनुष्याचा वावर कमी असलेल्या ठिकाणी पोळी करतात. शहरी भागात उंचावरील इमारतींची त्या गारव्यासाठी निवड करतात. उंचावर प्राणी, मानवी हस्तक्षेप कमी असतो, असे डॉ. वायकर यांनी सांगितले. प्रशिक्षित तज्ज्ञ मधपाळाच्या मदतीने अशी पोळी पर्यावरणपूरक पद्धतीने मधमाश्यांचा कोणताही नाश न होता इतरत्र हलविता येतात..असे करा तत्काळ उपाय आणि प्रथमोपचारडंख झालेल्या ठिकाणाहून हळूहळू दूर जावे. त्वचेत अडकलेली नांगी (स्टिंग) शक्य तितक्या लवकर नखाने काढावी; मात्र, ती दाबून काढू नये. यानंतर जखम साबण आणि थंड पाण्याने स्वच्छ धुवावी. बर्फ लावल्यास सूज कमी होते. खाण्याचा सोडा, कांदा, तुळशीचा रस किंवा कॅलमाइन लोशन यासारखे उपायही उपयोगी ठरतात. तथापि, श्वास घेण्यास त्रास, घसा सुजणे, भोवळ येणे किंवा अंगावर पुरळ येणे अशी लक्षणे दिसल्यास तातडीने डॉक्टरांकडे जावे.."आग्या मोहळाच्या मधमाशा अत्यंत संघटित पद्धतीने काम करतात. जेव्हा एखादी मधमाशी धोका ओळखते आणि चावते, तेव्हा तिच्या डंखातून विषासोबत एक रसायन बाहेर पडते. या रसायनाला विशिष्ट वास असतो. हा वास राणीमाशीला पटकन जाणवतो. राणीमाशीकडून माशांना सिग्नल मिळताच जवळच्या मधमाशा तत्काळ त्या दिशेला पाठवल्या जातात. त्यांनाही धोका असल्याची जाणीव होते. त्यामुळे त्या आक्रमक बनून एकत्रितपणे हल्ला करतात. यामुळेच एक मधमाशी चावल्यानंतर काही क्षणांत अनेक मधमाशा हल्ला करताना दिसतात."-डॉ. भालचंद्र वायकर, मधमाश्यांवरील ज्येष्ठ संशोधक.अशी घ्यावी काळजी-फिकट रंगाचे पूर्ण कपडे परिधान करावेत. परफ्यूम, डीओ वापरणे टाळावे. पोळ्याजवळ गोंधळ, धावपळ किंवा आवाज करू नये. सुरक्षित अंतर राखावे.हल्ला झाल्यास काय करावेघाबरू नये, पळापळ किंवा हाताने झटकण्याऐवजी शांतपणे तिथून दूर जावे.चेहरा झाकून सुरक्षित ठिकाणी आसरा घ्यावा..प्रथमोपचार पेटी आवश्यकज्या ठिकाणी आग्या मोहळाच्या मधमाशांच्या हल्ल्याची शक्यता अधिक आहे; तिथे प्रथमोपचार पेटी असावी. पेटीत एव्हील २५ मिलिग्रॅम, एपिस मेलिफिका या होमिओपॅथिक गोळ्या, औषधे, क्रीम ठेवणे अत्यंत आवश्यक आहे. आग्या मोहळाचे पोळे असलेल्या ठिकाणी मार्गदर्शक फलक लावावेत.