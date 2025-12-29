Ajanta Caves : अजिंठा लेणीला चार दिवसांत २९ हजार पर्यटकांनी दिली भेट

फर्दापूर (ता. सोयगाव): जागतिक वारसा स्थळ आणि महाराष्ट्राच्या पर्यटनाचा मानबिंदू असलेल्या जगप्रसिद्ध अजिंठा लेणीमध्ये नाताळच्या सुट्यांत पर्यटकांचा महापूर लोटला आहे. गेल्या चार दिवसांत तब्बल २९ हजार ५५३ पर्यटकांनी अजिंठा लेणीला भेट दिल्याने लेणी परिसर पर्यटकांच्या गर्दीने अक्षरशः ओसंडून वाहत होता..नाताळच्या सलग सुट्यांमुळे देशाच्या कानाकोपऱ्यातून आणि परदेशातूनही पर्यटकांनी मोठ्या संख्येने हजेरी लावली. दिवसेंदिवस पर्यटकांची संख्या वाढत असून, रविवारी सर्वाधिक ९,३४७ पर्यटकांनी लेणी पाहण्याचा आनंद घेतला..या विक्रमी गर्दीमुळे फर्दापूर आणि परिसरातील हॉटेल व्यावसायिक, लॉजिंग, गाईड, टॅक्सी चालक आणि हस्तकला विक्रेत्यांच्या व्यवसायात मोठी तेजी पाहायला मिळाली. ग्रामीण भागातील कुटुंबांना रोजगाराच्या संधी मिळाल्याने स्थानिक अर्थव्यवस्थेला मोठा हातभार लागला आहे..पर्यटकांच्या या उत्साहामुळे आगामी नवीन वर्षात आणि शालेय सहलींच्या हंगामात ही गर्दी अधिक वाढण्याची शक्यता पर्यटन विभागाने वर्तवली आहे..असे आले पर्यटकगुरुवार : ५,११६शुक्रवार : ७,०३४शनिवार : ८,०५६रविवार : ९,३४७एकूण : २९, ५५३.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.