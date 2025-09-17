मराठवाडा

Ajit Pawar: अजित पवारांच्या ताफ्यासमोरच दोन तरुणांनी पेटवून घेण्याचा प्रयत्न का केला? बीडमध्ये काय घडलं?

Ajit Pawar Convoy Protest in Beed | Youths Demand Action on Gram Panchayat Irregularities | बीडमधील धक्कादायक घटना आणि अजित पवारांचा बीडकरांना संदेश: दोन तरुणांनी पेटवून घेण्याचा प्रयत्न केला
मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिनानिमित्त बीडमध्ये आयोजित ध्वजारोहण आणि बीड ते अहिल्यानगर रेल्वे मार्गाच्या उद्घाटन कार्यक्रमादरम्यान धक्कादायक घटना घडली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या ताफ्यासमोर दोन तरुणांनी अंगावर पेट्रोल ओतून स्वत:ला पेटवून घेण्याचा प्रयत्न केला. या घटनेमुळे उपस्थितांमध्ये खळबळ उडाली. यानंतर, रेल्वे उद्घाटनाच्या व्यासपीठावर बोलताना अजित पवारांनी बीडच्या नागरिकांना आत्मचिंतनाचा सल्ला देत सामाजिक समतेचा संदेश दिला.

