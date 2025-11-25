मराठवाडा

Beed Accident: अजित पवार यांच्या ताफ्यातील गाडीच्या अपघातात कुसुम सुदे यांचे दुर्दैवी निधन

Beed News: उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या ताफ्यातील अग्निशामक दलाच्या गाडीने दिलेल्या धडकेत गंभीर जखमी झालेल्या कुसुम विष्णु सुदे (वय ३०) यांनी अखेर उपचारादरम्यान प्राण गमावले असून सुदे कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
