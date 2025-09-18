मराठवाडा

Ajit Pawar: पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी अजित पवारांचा आढावा, ४८ तासांत मृतांच्या वारसांना आर्थिक मदतीचे आदेश

Beed Flood: जिल्ह्यातील पूरस्थितीमुळे झालेल्या नुकसानीचा उपमुख्यमंत्री तसेच पालकमंत्री अजित पवार यांनी सविस्तर आढावा घेतला. त्यांनी तत्काळ पंचनामे करण्याचे निर्देश दिले.जिल्ह्यातील विविध लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
बीड : जिल्ह्यातील पूरस्थितीमुळे झालेल्या नुकसानीचा उपमुख्यमंत्री तसेच पालकमंत्री अजित पवार यांनी सविस्तर आढावा घेतला. त्यांनी तत्काळ पंचनामे करण्याचे निर्देश दिले.

