Ajit Pawar: पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी अजित पवारांचा आढावा, ४८ तासांत मृतांच्या वारसांना आर्थिक मदतीचे आदेश

बीड : जिल्ह्यातील पूरस्थितीमुळे झालेल्या नुकसानीचा उपमुख्यमंत्री तसेच पालकमंत्री अजित पवार यांनी सविस्तर आढावा घेतला. त्यांनी तत्काळ पंचनामे करण्याचे निर्देश दिले..जिल्ह्यातील विविध लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी यावेळी उपस्थित होते. पवार यांनी स्पष्ट केले की, नुकसानग्रस्तांच्या भरपाईसाठी आलेल्या प्रस्तावांना तातडीने मंजुरी देण्यात येईल. त्यानुसार डीबीटी पद्धतीने नुकसानग्रस्तांच्या बँक खात्यात थेट रक्कम जमा केली जाईल. .पुरामुळे जीवितहानी झाली असेल, तर संबंधित मृतकांच्या वारसांना त्वरित मदत देण्यात येईल; तसेच पुरात वाहून गेलेल्या जनावरांचे शवविच्छेदन करून मालकांना तत्काळ मदत मिळेल. सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान झाल्यास वस्तुनिष्ठ पंचनामे करून संबंधित विभागांना दुरुस्तीच्या निधीची तरतूद केली जाईल. .त्यांनी ४८ तासांच्या आत मयतांच्या वारसांना मदत देण्याचे आणि खरडून गेलेल्या जमिनींचे पंचनामे तातडीने पूर्ण करण्याचे आदेश दिले. यापूर्वी मे महिन्यातील अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानभरपाईसाठी मिळालेल्या २९ कोटींच्या शिल्लक निधीचे वाटप येत्या सात दिवसांत ई-केवायसी पूर्ण करून करण्यात यावे, असेही त्यांनी सांगितले..पुलांसाठी आता चौकोनी बॉक्स पाइपनाल्यांवरील पुलांसाठी यापुढे गोल पाइप्सऐवजी चौकोनी बॉक्स पाइप्स वापरण्याचे निर्देश पवार यांनी दिले. यामुळे पुलात कचरा अडकणार नाही आणि पुलाची नुकसान होण्याची शक्यता कमी होईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले..पाच लाख ३० हजार शेतकऱ्यांना फटकाया बैठकीत खासदार बजरंग सोनवणे, धनंजय मुंडे आणि सुरेश धस यांनीही मत मांडले. जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांनी नुकसानीची सविस्तर माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, दोन लोकांचा पुरात मृत्यू झाला असून, ८५ जनावरांचादेखील मृत्यू झाला आहे. शिरूर तालुक्यात १५२ घरांची पूर्णपणे पडझड झाली आहे. संपूर्ण जिल्ह्यात १०३१ गावे पूरबाधित असून, सुमारे पाच लाख ३० हजार शेतकऱ्यांचे तीन लाख ४७ हजार हेक्टर क्षेत्रांचे नुकसान झाले आहे. याशिवाय जिल्ह्यातील ८५ शाळांची अतिवृष्टीमुळे पडझड झाली असून, नुकसानीच्या दुरुस्तीसाठी अंदाजे दोन कोटी ६३ लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे..आयुष्मान कार्डचे वितरण शासनामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या विस्तारित आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना आणि महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजनेच्या कार्डचे वितरण उपमुख्यमंत्री पवार यांच्या हस्ते झाले. कार्डचे जलद वितरणाच्या सूचना त्यांनी दिल्या. भारत प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना आणि महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजनेच्या आढावा जिल्हास्तरीय पालक जनआरोग्य संरक्षण कार्यकारिणीची बैठक पवार यांनी घेतली. खासदार बजरंग सोनवणे, आमदार विक्रम काळे, सुरेश धस, प्रकाश सोळंके, धनंजय मुंडे, विजयसिंह पंडित, नमिता मुंदडा, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. राजेश देशमुख, जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितीन रहमान, पोलिस अधीक्षक नवनीत कॉवत, अपर जिल्हाधिकारी हरीश धार्मिक, निवासी उपजिल्हाधिकारी शिवशंकर स्वामी आदी उपस्थित होते.