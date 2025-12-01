Beed Politics : अजित पवारांची प्रतिष्ठा पणाला, पण धनंजय मुंडेंना परळी सुटेना! सभांना मुंडेंची दांडी, चर्चेला उधाण

बीड - नगरपालिका निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर झाला अन् राजकीय पक्षांनी स्टार प्रचारकांची यादी जाहीर केली. त्यातच जिल्ह्यातील राष्ट्रवादीच्या नेत्यांची पक्ष अंतर्गत गटबाजीमुळे घडी विस्कटली असून, उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री अजित पवार यांची नगरपालिका निवडणुकीमध्ये प्रतिष्ठा पणाला लागलेली असताना स्टार प्रचारक असलेल्या धनंजय मुंडेंना मात्र परळी सुटत नसल्याचे दिसून येत आहे. शनिवारी जिल्ह्यातील अनेक ठिकाणी उपमुख्यमंत्र्यांच्या प्रचार सभा झाल्या. मात्र, यात धनंजय मुंडे यांची सभेला दांडी असल्याचे दिसून आले..निवडणुकीचे बिगुल वाजल्यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी धनंजय मुंडे ज्या उमेदवाराच्या प्रचाराला जातील तो उमेदवार पाडा, असे म्हटल्यानंतर धनंजय मुंडे सावधगिरी बाळगत होमपीच परळी मतदारसंघ सोडता जिल्ह्यातील कुठल्याच तालुक्यात प्रचार सभेत गेले नाही, अशीही चर्चा आहे.उपमुख्यमंत्री पवार दोनदा आले, विविध ठिकाणी सभा घेतल्या. मात्र, राष्ट्रवादी पक्षाचे स्टार प्रचार असलेल्या मुंडे यांची गैरहजेरी दिसली. तसेच पक्षातील जिल्ह्यात असणाऱ्या नेत्यांची गटबाजी हे सुद्धा सभेला न येण्याचे कारण असल्याचे बोलले जात आहे. तसेच इतर नेत्यांना आपले वर्चस्व करण्यासाठी मुंडेंना जातीय समीकरणात अडकवत ठेवले जात असल्याची चर्चाही चोरदार रंगली आहे..नेत्यांमधील दरी महत्त्वाचीविधानसभा निवडणुकीत तीन जागांवर वर्चस्व घेत जिल्ह्यात राष्ट्रवादीचा बोलबाला होता. परंतु, नगरपालिका निवडणुकीपूर्वी स्थानिक नेत्यांमधील वाढलेली दरी पाहता पक्षातीलच नेत्यांकडून गटबाजी होत असल्याने पक्षाची घडी विस्कटली असल्याचे दिसून येत आहे. पक्षाचे जिल्ह्यातील नेते एकमेकांवर टीका करत असल्याचे काही काळापासून दिसून आले..दरम्यान, पवारांकडून जिल्ह्यातील सर्वच नगर परिषद निवडणूक उमेदवार उभे करत कंबर कसली गेली. दुसरीकडे मित्रपक्ष असलेल्या भाजपनेही सर्वच जागेवर उमेदवार उभे केले आहेत. बीड, अंबाजोगाई, धारुर, माजलगाव आणि पुन्हा बीडमध्ये सभा घेण्याचे काम पवार करत असतानाच स्टार प्रचारक असलेल्या धनंजय मुंडे यांनी मात्र अद्यापही परळीची सीमा सोडली नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.