Drought Resistant Crop: दुष्काळात शेतकऱ्याला ओव्याचा आधार; कमी पाण्यात, कमी खर्चात हमखास उत्पन्नाची आशा

शेंदूरवादा : दुष्काळ मराठवाड्याच्या पाचवीला पुजलेला. कोरडवाहू शेतीचे लाखो हेक्टर क्षेत्र, पावसाच्या लहरीपणामुळे दरवर्षी शेतकऱ्यांच्या पदरी पडणारी निराशा आणि वाढत्या शेतकरी आत्महत्यांचे संकट. अशा प्रतिकूल परिस्थितीतही गंगापूर तालुक्यातील काही शेतकऱ्यांनी नवे प्रयोग करत आशेची पेरणी केली आहे. पाण्याअभावी पारंपरिक पिकांचे गणित बिघडत असताना पावसाच्या पाण्यावर येणाऱ्या ओवा, बेबीकॉर्न आणि हुरडा या पिकांच्या माध्यमातून कोरडवाहू शेतीला पर्याय शोधण्याचा प्रयत्न सुरू आहे..गंगापूर तालुक्यातील ढोरेगाव येथील हरून इस्माईल शेख यांनी गेल्या दहा वर्षांपासून अत्यंत कमी पाण्यावर येणाऱ्या ओवा पिकाची लागवड करत आहे. यंदाही त्यांनी सात एकर क्षेत्रावर ओव्याची लागवड केली आहे. समाधानकारक पाऊस झाल्यास एकरी पाच ते सात क्विंटलपर्यंत उत्पादन मिळते. बाजारात ओव्याला प्रतिक्विंटल दहा ते बारा हजार रुपयांपर्यंत दर मिळत असल्याने हे पीक आर्थिकदृष्ट्याही फायदेशीर ठरत असल्याचे शेख यांनी सांगितले..यंदा पावसाचे प्रमाण अत्यल्प असल्याने उत्पादनात घट होण्याची शक्यता आहे. तरीही एकरी साडेतीन ते चार क्विंटलपर्यंत उत्पादन मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. कमी पाण्यात तग धरणारे आणि तुलनेने कमी खर्चात येणारे हे पीक दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार देणारे ठरत आहे....कृषी विभागाच्या प्रयोगातून उभा राहिला पर्याय...गंगापूर तालुक्यात तत्कालीन उपविभागीय कृषी अधिकारी उदय देवळाणकर आणि तत्कालीन तालुका कृषी अधिकारी व्यंकट ठक्के यांच्या मार्गदर्शनाखाली कृषी सहाय्यकांनी विविध पीक प्रयोग राबविण्यात आले. कृषी विभागाच्या शेतीशाळा, आत्मा यंत्रणेच्या माध्यमातून आयोजित शेतकरी सहली आणि मार्गदर्शन शिबिरांमुळे अनेक शेतकऱ्यांनी पारंपरिक शेतीला पर्याय शोधण्यास सुरुवात केली..त्यातूनच तालुक्यात ओवा पिकाची लागवड वाढली. वजनापूर, शंकरपूर, मुरमी आणि ढोरेगाव या गावांमध्ये अनेक वर्षांपासून शेतकरी ओवा पीक घेत आहेत. खरीप हंगामातील शेवटच्या टप्प्यात कमी पाण्यावर येणारे हे पीक दुष्काळी भागासाठी वरदान ठरत असल्याचे जुने जाणकार शेतकरी सांगतात.यंदा पावसाच्या अनिश्चिततेमुळे कापूस आणि तूर यांसारखी पिके माना टाकत असताना ओवा मात्र कमी ओलाव्यातही जोमाने वाढताना दिसत आहे. त्यामुळे कमी पावसाच्या भागातील शेतकऱ्यांनी या पिकाचा पर्याय म्हणून विचार केल्यास दुष्काळातही उत्पन्नाची आशा कायम राहू शकते..दुष्काळातही शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार...ओवा हे नैसर्गिकरीत्या दुष्काळी परिस्थितीत तग धरणारे पीक आहे. पुरातन काळापासून या पिकाचा उल्लेख आढळतो. जुन्या ग्रंथात व आयुवेदातही याचा औषधी गुणधर्म असल्याचा उल्लेख आहे. पेरणीच्या वेळी अगदी एक ते दीड मिलिमीटर पाऊस झाला तरी हे पीक जोमाने वाढताना दिसते. एकरी पाच क्विंटलपर्यंत उत्पादन आणि प्रतिक्विंटल दहा ते बारा हजार रुपये दर मिळण्याची शक्यता असल्याने अत्यंत कमी खर्चात, कमी पाण्यात आणि कमी कष्टात येणारे हे पीक शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर ठरत आहे..‘आत्मा’कडून ओवा पिकाचा प्रसारगंगापूर तालुक्यात आत्मा यंत्रणेच्या माध्यमातून गेल्या अनेक वर्षांपासून ओवा पिकाचा प्रसार करण्यात येत आहे. वजनापूर, शंकरपूर, मुरमी आणि ढोरेगाव येथे शेतकरी या पिकाची लागवड करतात. कमी खर्चात आणि कमी पाण्यात उत्पादन देणाऱ्या या पिकाकडे पर्याय म्हणून पाहावे, यासाठी इच्छुक शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात येते. तसेच शेतीशाळांच्या माध्यमातून लागवड तंत्रज्ञान आणि पीक व्यवस्थापनाचे मार्गदर्शन केले जाते..अल निनोच्या पार्श्वभूमीवर आत्मा यंत्रणेच्या माध्यमातून ओवा पिकाच्या लागवडीबाबत प्रचार व प्रसिद्धी करण्यात आली आहे. ज्या भागात पाण्याची कमतरता आहे आणि काळी जमीन आहे, अशा ठिकाणी प्रामुख्याने ऑगस्ट महिन्यात ओव्याची लागवड केली जाते. हमखास उत्पन्नाची संधी देणाऱ्या या पिकाकडे शेतकऱ्यांनी पर्यायी पीक म्हणून पाहणे गरजेचे आहे. आत्मा गटाकडे बियाणे उपलब्ध असून, शेतकऱ्यांनी मागणी केल्यास ते उपलब्ध करून देण्यात येईल.-दिलीप मोटे, तालुका तंत्रज्ञान व्यवस्थापक, आत्मा, गंगापूरआमदार प्रशांत बंब यांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे विविध मेळावे आणि बैठका घेऊन शेतीत नवनवीन प्रयोग करण्यासाठी तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन केले जाते. दुष्काळातही शेतकऱ्यांना फायदेशीर ठरतील असे प्रयोग करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत.--आप्पासाहेब वल्ले, तालुकाप्रमुख भाजप किसान आघाडी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.