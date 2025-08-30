मराठवाडा

Deglur News : अकोला-देगलूर-हैदराबाद राष्ट्रीय मार्ग 36 तासानंतर वाहतुकीसाठी खुला

पूर ओसरू लागल्याने बारा गावातील नागरिक परत निघाले गावाकडे.
Akola-Deglur-Hyderabad National Highway Reopens After 36 Hours
Akola-Deglur-Hyderabad National Highway Reopens After 36 Hourssakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

देगलूर - तेलंगणातील निजामसागर, पोचमपाड, मुखेड तालुक्यातील लेंडी व कंधार तालुक्यातील लिंबोटी धरणातील पाण्याच्या मोठ्या विसर्गामुळे लेंडी, मांजरा, मन्याड, या नद्यांना बॅक वॉटर मुळे मोठा पूर आला.

Loading content, please wait...
Akola
rain
Hyderabad
National Highway

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com