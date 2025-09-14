Ghansawangi Flood: जायकवाडी प्रकल्पातून सुरू झालेला मोठा पाणी विसर्ग; नदीकाठच्या गावांमध्ये जनजीवन विस्कळीत, प्रशासन सतर्क

घनसावंगी : जायकवाडी प्रकल्प, नाथसागर जलाशय, पैठण जि. छत्रपती संभाजी नगर प्रकल्पामधून पाण्याचा करण्यात येत असलेल्या विसर्गाबाबत धरणाखालील घनसावंगी तालुक्यातील गोदावरी नदी काठाच्या गावांतील नागरिकांनी सावध राहावे. .कोणीही गोदावरी नदीपात्रात प्रवेश करू नये व कुठलीही जिवीत व वित्त हानी होऊ नये या करिता नदीकाठच्या गावातील नागरिकांनी खबरदारी घेण्याचा सतर्कतेचा इशारा तहसील कार्यालयातून देण्यात आला आहे..कार्यकारी अभियंता, जायकवाडी प्रकल्प, पैठण यांनी वरील संदर्भीय पत्रान्वये कळविले त्यानुसार सध्या पावसाळी कालावधीत जायकवाडी धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात पर्जन्यवृष्टी होत असल्याने त्यामुळे पाणलोट क्षेत्रातील नद्यां-नाल्यांमधून जायकवाडी धरणात मोठ्या प्रमाणात पाण्याची आवक होत आहे. .परिणामी, धरणातील पाण्याची पातळीत वाढ होत असून आजरविवारी (ता. 14) रोजी जायकवाडी धरणात जलसाठा 99.95 टक्के इतका झालेला आहे. धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात होणा-या पावसाच्या पाण्याची आवक व ऊर्ध्व भागातील धरणामधून येणारी आवक बघता जायकवाडी प्रकल्प (नाथसागर जलाशय) मधून सांडव्याद्वारे गोदावरी नदीपात्रात एकूण 18 (नियमित) गेटमधून 103752 व 09 (आपत्कालीन) गेट मधून 9432 असे एकूण 113184 क्युसेक विसर्ग सुरु करण्यात येणार आहे. पाण्याची आवक पाहून विसर्ग वाढविणे किंवा कमी करणेबाबत निर्णय घेण्यात येत आहे. तरी नदी काठच्या गावांतील नागरिकांनी सावध राहावे..कोणीही गोदावरी नदीपात्रात प्रवेश करू नये व कुठलीही जिवीत व वित्त हानी होऊ नये या करिता नदीकाठच्या गावातील नागरिकांनी खबरदारी घेण्याबाबत कळविण्यात आलेले आहे त्याचबरोबर तालुक्यातील सर्व विभागाना त्यांच्या अधिनस्त नदीकाठच्या गावातील व परिसरातील सर्व लोकांना सतर्क राहणे बाबत तसेच चल-मालमत्ता, चिजवस्तू, वाहने, जनावरे, पाळीवप्राणी व शेती अवजारे इत्यादी साधन सामग्री सुरक्षित स्थळी हलविणेबाबत दवंडीद्वारे सूचित करावे व पुरापासून सावध राहणे बाबत आपल्या स्तरावरुन इशारा देण्यात यावा आणि धरणाच्या खालील नदी काठावरील नागरी भागामध्ये सुरक्षेच्या दृष्टीने नदीपात्रात सोडण्यात येणा-या पूर विसर्गाबाबत व सदरील इशा-याचे गार्भीय लक्षात घेता नागरिकांच्या जिवित व मालमत्तेची हानी टाळण्यासाठी योग्य त्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजना तात्काळ कराव्यात व करण्यात येत असलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल वेळेवेळी या कार्यालयास सादर करावा अश्या स्पष्ट सूचना अध्यक्ष आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण तथा प्रशिक्षनार्थी तहसीलदार पूजा वंजारी, प्रभारी तहसीलदार मोनाली सोनवणे यांनी कळविले आहे..Godavari Accident: गोदावरी नदीत पडून ७० वर्षीय शेतकऱ्याचा मृत्यू; आपत्ती व्यवस्थापनाच्या मदतीने शोधकार्य.गोदावरी नदीपात्रातील विसर्ग• जायकवाडी प्रकल्प (नाथसागर जलाशय) मधून सांडव्याद्वारे एकूण 18 (नियमित) व 09 (आपत्कालीन) गेटमधून 103752 + 9432 = 113184 क्युसेकउच्च पातळी बांधाऱ्याटील पाणी साठा• राजाटाकळी ता.घनसावंगी उच्च पातळी बंधारा पाणी साठा ९५.९६. टक्के - विसर्ग १०७५८१ क्युसेस,• मंगरूळ ता.घनसावंगी उच्च पातळी बंधारा ता.घनसावंगी 100 टक्के - एकूण विसर्ग 140000 क्युसेस,• जोगलादेवी उच्च पातळी बंधारा ता.घनसावंगी पाणी साठा 100 टक्के - विसर्ग 144529 क्युसेस• पाथरवाला उच्च पातळी बंधारा ता.अंबड पाणी साठा 100 टक्के- विसर्ग 140000 क्युसेस,• लोणी सावंगी उच्च पातळी बंधारा ता.परतूर पाणी साठा 90.4 टक्के - विसर्ग 98000 क्युसेस..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.