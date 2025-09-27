मराठवाडा

Rain: कर्ज काढलेलं सगळं पैसं शेतात गेलं अन् पीक पाण्यात,अस्मानी संकटामुळे जीवन संपविलेल्या शेतकऱ्याच्या मुलीने मांडली बापाची व्यथा

Marathwada Flood:‘लय मोठं कर्ज हाय म्हणून पप्पा सारखे रडायचे. काहीच सांगत नव्हतं. त्यादिवशी सकाळी हसत-हसत शेतात गेलतं. तू पोलिस होऊन दाखव, चांगलं राहा, असं सारखं म्हणायचं. मी पोलिस व्हावं, असं त्यांना वाटायचं.
धाराशिव : ‘‘लय मोठं कर्ज हाय म्हणून पप्पा सारखे रडायचे. काहीच सांगत नव्हतं. त्यादिवशी सकाळी हसत-हसत शेतात गेलतं. तू पोलिस होऊन दाखव, चांगलं राहा, असं सारखं म्हणायचं. मी पोलिस व्हावं, असं त्यांना वाटायचं. माझ्या वाढदिवसाच्या दोन दिवस आधी धाराशिवला घेऊन जायलेलं.

