Beed Railway: बीड, आहिल्यानगर रेल्वेसेवेमुळे प्रवाशांना दिलासा

अंमळनेर : बीड- अहिल्यानगर प्रवास करताना प्रवाशांना नादुरुस्त रस्ते, ठरलेल्या वेळेत न सुटणाऱ्या बस, प्रवाशांनी खच्चून भरलेल्या परिवहन मंडळाच्या बसचा त्रास, तसेच मोडतोड झालेली आसनव्यवस्था अशा अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत होते. 'असून अडचण, नसून खोळंबा' या म्हणीप्रमाणे आणि अन्य पर्याय नसल्याने प्रवाशांना त्रास सहन करावा लागत होता..मात्र, एक जानेवारी २०२४ रोजी अहिल्यानगर- अंमळनेर रेल्वे सेवा सुरू झाल्यानंतर प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळाला. नुकतीच दोन महिन्यांपूर्वी अंमळनेर- बीड लोहमार्गाची चाचणी यशस्वीरीत्या पूर्ण झाल्यानंतर बीड- अंमळनेर- अहिल्यानगर रेल्वेसेवा सुरळीत सुरू झाली आहे..त्यामुळे बीड परिसरातील प्रवाशांना महामार्गावरील त्रासदायक प्रवासातून मुक्तता मिळाल्याचे प्रवासी सांगतात. सध्या अहिल्यानगर स्थानकातून सकाळी ६.५५ वाजता सुटणारी रेल्वे अंमळनेरला १० वाजता आणि बीडला १२.३० वाजता पोहोचते..Mumbai Local: मध्य रेल्वेकडून New Year गिफ्ट! लोकलची संख्या वाढणार, प्रवाशांची गर्दीतून सुटका होणार; पाहा वेळापत्रक.त्यानंतर परतीच्या मार्गाने ती पुन्हा अहिल्यानगरकडे रवाना होते. या रेल्वे सेवेला प्रवाशांकडून प्रतिसाद मिळत असून दररोज मोठी गर्दी पाहायला मिळते. दरम्यान, बीड- परळी लोहमार्गाची उर्वरित कामे तातडीने पूर्ण करून ही सेवा लवकर सुरू करावी, अशी मागणी रेल्वे प्रवासी वर्गाकडून जोर धरत आहे..