Environment Care: उन्हाच्या तडाख्यात लहान पर्यावरणदूतांचा मोठा संकल्प: शाळा सुटली तरी चिमण्यांसाठी रोज दाणा-पाण्याची सोय

कायगाव : उन्हाच्या तडाख्याने माणसांसोबतच मुक्या पक्ष्यांचेही हाल होत आहेत. अशावेळी गंगापूर तालुक्यातील अमळनेर वस्ती येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेच्या विद्यार्थ्यांनी चिमणी पाखरांसाठी शाळेतील अनेक झाडांवर माती,प्लास्टिक च्या भांड्यात दाणापाण्याची सोय करून शुक्रवारी( ता.१) पासून राबवलेला उपक्रम सर्वांसाठी प्रेरणादायी ठरत आहे..काय आहे उपक्रम?शाळेला १ मे या महाराष्ट्र दिनापासून उन्हाळी सुट्ट्या लागल्या असल्या तरी इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांनी एकत्र येत शाळेत असलेल्या झाडांवर मातीची,प्लास्टिक ची भांडी बांधून त्यात ज्वारी,बाजरी,तांदूळ टाकले,तर दुसऱ्या गाडग्यात पाणी ठेवले.असे रखरखत्या उन्हात झाडांच्या सावलीत पक्ष्यांसाठी दाणा-पाण्याची सोय विद्यार्थ्यांनी केली आहे. घराजवळील आणि रस्त्याकडेच्या झाडांवर प्लास्टिकच्या बाटल्या, मातीची छोटी मडकी व डबे सुतळीने टांगून त्यात विद्यार्थ्यांनी तांदूळ, बाजरी, ज्वारी व पाणी भरले आहेत..कोण आहेत हे छोटे पर्यावरणदूत?आता उन्हाळ्यातील सुट्ट्यात शाळा मैदानातील वृक्षावर बांधलेल्या मातीच्या भांड्यात, प्लास्टिक च्या बॉटल मध्ये ज्वारी,तांदूळ,पाणी,बाजरी टाकण्याची जबाबदारी माहिरा पठाण, आदीबा शेख,रितेश मिसाळ,ओमकार भणगे या विद्यार्थ्यांनी घेतली आहे. सुट्ट्या लागल्यापासून तर थेट शाळा नवीन शैक्षणिक वर्षातील जून मध्ये शाळा भरू पर्यंत ही मुले रोज सकाळी भांड्यात दाणा-पाणी भरणार आहेत.त्यामुळे उन्हाळ्याच्या सुट्टीत शाळेत मुलांचा जरी किलबिलाट नसणार पण प्रत्यक्षात चिमणी पाखरांचा किलबिलाट वाढणार आहे,लेखरांची नव्हे पाखरांची शाळा शाळेच्या मैदानात भरणार आहे.ही सुखद दिलासादायक बातमी आहे..असा स्तुत्य उपक्रम घरोघरी राबवण्याचा गावकऱ्यांनी केला संकल्प1 मे या महाराष्ट्र दिन च्या कार्यक्रमात गावातीलअनिल भणगे,जमील पठाण,रघुनाथ मिसाळ,राजेश भणगे,राजेंद्र मिसाळ,साहेबा साळवे,सलीम शेख,संभाजी भणगे,दिलीप मिसाळ, पांडुरंग मिसाळ,शकील पठाण,आशपाक शेख ,फारूक शेख यांनी आपआपल्या घरासमोरील किंवा शेती च्या बांधावर पशु पक्षासाठी या उन्हाळ्यात दाणा पाण्याची सोय करण्याचा संकल्प केला आहे.चिमणी पाखरांना चला बनुया आधार असा व्हाट्अप ग्रुप तयार करून त्यात प्रत्येकाने आपल्या घरी दररोज पशुपक्षासाठी केलेल्या कामाचा आढावा माहिती टाकणे,इतरांना आशा उपक्रमासाठी प्रेरित करणे , या रखरखत्या उन्हात पशु पक्षांना चारा,दाणा पाणी ची सोय करून निसर्ग पर्यावरण रमतोल राखणे यासाठी पुढाकार घेणार आहेत..परिणाम काय?तहानलेल्या चिमण्या व इतर पक्षी पाणी पिण्यासाठी येऊ लागल्याने परिसरात पुन्हा पक्षांचा किलबिलाट ऐकू येत आहे. संपूर्ण उन्हाळाभर भांड्यात चारा-पाणी टाकण्याची जबाबदारी विद्यार्थ्यांनी स्वतः घेतली आहे. त्यांच्या स्तुत्य उपक्रमाचे परिसरात कौतुक होत आहे..मान्यवरांच्या प्रतिक्रिया"भुकेल्याला अन्न, तहानलेल्याला पाणी देणे हे पुण्याचे काम आहे. भर उन्हाळ्यात आमच्या विद्यार्थ्यांनी चिमणी पाखरांसाठी तृष्णा तृप्तीचा वसा घेतला आहे."जे.के.चव्हाण,मुख्याध्यापक, अमळनेर वस्ती शाळा."उन्हाळ्यात पशु पक्ष्यांचे अन्न पाण्यावाचून मोठे हाल होतात. चिमणी पाखरांना जगविण्यासाठी सर्वांनी पुढाकार घेऊन असे उपक्रम करावेत." आर.बी.उंडे, ग्रामपंचायत अधिकारी अमळनेर वस्ती शाळेच्या उपक्रमा सारखे असे स्तुत्य उपक्रम इतरांनी देखील करावेत, नागरिक व संस्थांनी पक्ष्यांसाठी पाण्याची भांडी ठेवावीत. संतोष अंबिलवादे, युवा उद्योजक तथा पक्षी मित्र गंगापूर.