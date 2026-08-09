Ambad Accident: खंडोबाची वारी मागण्यासाठी आले अन् काळाचा घाला; अंबडमध्ये टेम्पोच्या धडकेत वृद्धाचा मृत्यू

-बाबासाहेब गोंटे अंबड : जालना जिल्ह्यातील अंबड शहरातील जालना -बीड महामार्गावरील योगेश्वर प्रोहिजन किराणा दुकाना समोर रविवारी (ता.9) दुपार साडे बारा वाजेच्या सुमारास तालुक्यातील शिरनेर येथील दामोदर रामजी भोजने (वय 85) वर्षे हे प्रत्येक रविवारी खंडोबाची वारी मागण्यासाठी शहरात येत होते..Nighoj Tourism: पावसात खुलले निघोजचे रांजणखळगे! फेसाळ धबधबे, झुलता पूल अन् हिरवाईने पर्यटक मंत्रमुग्ध.रविवारी दुपारी वारी मागत महामार्गावरील रस्ता पार करत असताना जालना शहराकडून अंबड शहरात कोंबड्या घेऊन जाणाऱ्या टेम्पो चालकाने जोराची धडक दिल्याने यामध्ये भोजने गंभीर जखमी झाल्याने त्यांच्यावर शहरातील उपजिल्हा रुग्णालयात प्राथमिक उपचार करून जालना शहरात हलविण्यात आले होते. उपचारा दरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला आहे. .अंबड पोलिस ठाण्यात घटना घडल्यानंतर उशिरा पर्यंत गुन्हा नोंद करण्यात आला नसल्याचे पोलिसांच्या वतीने सांगण्यात आले.रात्री त्यांच्यावर शोकाकुल वातावरणात अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहे. त्यांच्या पश्चात दोन मुले, एक मुलगी, सूना, नातवंडे असा मोठा परिवार आहे..Pune Wildlife: २० वर्षांनंतर दुर्मीळ चौशिंगा हरणाचे दर्शन! पुण्याच्या टेकड्यांत निसर्गाचा अनमोल ठेवा अजूनही जिवंत.शहरात वाहन चालक वाहतुकीचे कोणतेच नियम पाळत नसून दुचाकी चालक तर नेहमीच आपली साईड सोडून दुसऱ्या साईडने सुसाट वेगाने वाहन चालवतात.यामध्ये अल्पवीन व विनापरवाना वाहन चालविणाऱ्या मुलांचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे.पोलिसांनी गस्त घालून विनापरवाना व अल्पवयीन मुले यांना वाहन चालविण्यास पायबंद केल्यास अपघाताचे प्रमाण कमी होण्यास खऱ्या अर्थाने मदत होईल. मात्र गर्दीच्या व सार्वजनिक ठिकाणी पोलिसांची गस्त दिसून येत नाही.यामुळे शहरात वाहन चालक वाहतुकीचे नियम धाब्यावर सोडून सतत नियमांचे व कायद्याचे उल्लंघन करत असल्याचे चित्र पाहण्यासाठी मिळत आहे. त्यातच छोटे- मोठे अपघाताचे प्रमाण सुरूच आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.