मराठवाडा

Ambad Accident: खंडोबाची वारी मागण्यासाठी आले अन् काळाचा घाला; अंबडमध्ये टेम्पोच्या धडकेत वृद्धाचा मृत्यू

Ambad Tempo Accident Claims Life Of 85 Year Old Man: खंडोबाची वारी मागण्यासाठी आलेल्या ८५ वर्षीय दामोदर भोजने यांना कोंबड्या घेऊन जाणाऱ्या टेम्पोची जोरदार धडक; उपचारादरम्यान मृत्यू, अंबड शहरात हळहळ व्यक्त
Ambad Tempo Accident Elderly Man Dies During Treatment After Being Hit While Crossing Jalna Beed Highway

Ambad Tempo Accident Elderly Man Dies During Treatment After Being Hit While Crossing Jalna Beed Highway

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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-बाबासाहेब गोंटे

अंबड : जालना जिल्ह्यातील अंबड शहरातील जालना -बीड महामार्गावरील योगेश्वर प्रोहिजन किराणा दुकाना समोर रविवारी (ता.9) दुपार साडे बारा वाजेच्या सुमारास तालुक्यातील शिरनेर येथील दामोदर रामजी भोजने (वय 85) वर्षे हे प्रत्येक रविवारी खंडोबाची वारी मागण्यासाठी शहरात येत होते.

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