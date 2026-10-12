Ambad Drought: अंबड तालुक्यात दुष्काळाचे संकट! सहा गावांत टँकर सुरू, चार गावांना प्रतीक्षा

-बाबासाहेब गोंटे अंबड : जालना जिल्ह्यातील अंबड तालुक्यात दुष्काळाच्या झळा अधिक गडद झाल्या आहे. भरपावसाळ्यात ग्रामस्थांची भिस्त टँकरवर अवलंबून आहे. ग्रामस्थांना तहान भागविण्यासाठी टँकरच्या प्रतीक्षेत राहवे लागत आहे. सहा गावात टँकर सुरू: अंबड तालुक्यातील (ता.1) पासून एकूण सहा गावात विहीर अधिग्रहण करत पाण्याचे टँकर सुरू करण्यात आले आहे. यामध्ये टाके दुनगाव,, बेलगाव, बनगाव, डोमेगाव, झिरपी, रुई या सहा गावात टँकर सुरू करण्यात आले आहे..Success Story: वडील ट्रकचालक, आई शेतमजूर; लेकीने जिद्दीच्या जोरावर मिळवल्या सहा सरकारी नोकऱ्या, शगुफ्ता शेख यांची प्रेरणादायी यशोगाथा...चार गावचे टँकर सुरू करण्यासाठी प्रस्ताव दाखल: अंबड तालुक्यातील चार गावांमधील विहीर अधिग्रहण व पाण्याचे टँकर सुरू करण्यासाठी पंचायत समितीकडे प्रस्ताव दाखल करण्यात आले आहे.यामध्ये किनगाव, कासारवाडी, कोळीसिरसगाव, रामनगर या गावाचा समावेश आहे.तालुक्यात कोरडा दुष्काळ पसरल्याने ग्रामस्थ, शेतकरी, पशुपालक सध्या पाणी टंचाईमुळे त्रस्त आहे. जेथे माणसासाठी पिण्याच्या पाण्याची वणवा निर्माण झाली आहे. तेथे शेतीसाठी व पशुधनासाठी पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनत चालला आहे. दुभती जनावरे चारा पाण्याच्या वाढत्या समस्येमुळे सांभाळणे कठीण होऊन बसले आहे.यामुळे अनेक शेतकरी, पशुपालक यांनी आपल्या दुभत्या गायी, म्हशी विक्री करण्यासाठी जवळच्या आठवडी जनावराच्या बाजारात बेभाव विक्री करण्यासाठी पुढे सरसावले आहे..शासनाने चारा छावणी सुरू करावीअंबड तालुक्यात सन 1972 चा ओला दुष्काळ पडला होता.जिकडे तिकडे आरसा सारखे पाणीच पाणी चमकत होते.मात्र खाण्यासाठी अन्नधान्य नव्हते.तर त्यानंतर आता कोरडा दुष्काळ पडला आहे. पिण्याच्या पाण्याची सर्वत्र बोंबाबोंब सुरू आहे.यामुळे पशुधनाचे संगोपन करणे मोठ्या प्रमाणात कठीण होऊन बसले आहे.यामुळे किमान दुभती जनावरे जगविण्यासाठी शासनाने तात्काळ चारा छावण्या सुरू कराव्यात. -संदीप भवर, सरपंच झिरपी.Pandharpur Vitthal Temple: विठुराया धावला शेतकऱ्यांच्या मदतीला! विठ्ठल मंदिर समितीची मुख्यमंत्री साहाय्यता निधीस दोन कोटींची मदत.पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकर सुरू कराग्रामस्थ पाण्यावाचून तहानलेले आहे. भर पावसाळयात पावसाने दमदार हजेरी लावली नाही.यामुळे ओढे, नदी, नाले पाण्यावाचून कोरडेठाक पडले आहे. विहिरीने तळ गाठला आहे.लघु पाझर कोरडेठाक आहे. पिण्याच्या पाण्याची बोंबाबोंब झाली आहे. ग्रामस्थांची पाण्यासाठी दूर माळरानावर भटकंती सुरू आहे. यामुळे पाण्याचे टँकर सुरू करून ग्रामस्थांची तहान भागविण्यासाठी शासन, प्रशासनाने तात्काळ पाऊले उचलून टँकर सुरू करावे.-शिवनाथ काळवणे, ग्रामस्थ किनगाव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.