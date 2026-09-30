Jalna Accident: पितृपक्षासाठी गावी गेलेल्या तरुणाचा अपघाती मृत्यू; अंबड-घनसावंगी मार्गावर स्कुटीचा अपघात

-बाबासाहेब गोंटे अंबड : जालना जिल्ह्यातील घनसावंगी तालुक्यातील मंगरूळ येथील मूळ रहिवासी व अंबड शहरातील सुरंगेनगर येथील वास्तव्यास असलेले गजानन बालासाहेब डहाळे (वय 27) वर्षे यांचे बुधवारी (ता.30) अपघाती निधन झाले..Teacher Success Story: जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ..; बाबांचे स्वप्न लेकीने उचलले खांद्यावर; ज्योती शेलाराची शिक्षणप्रवासाची प्रेरणादायी कहाणी.याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, शहरातील सुरंगेनगर मधून आपल्या मूळगावी मंगरूळ येथे पितृ पक्षाच्या कार्यक्रमासाठी गावाकडे सकाळी गावाकडे गेले होते.गावाकडून भायगव्हाण येथील साखर कारखाना येथून अंबड शहराकडे दुपारी गजानन डहाळे हा एकटाच स्कुटीवर येत असताना अंबड - घनसावंगी मार्गावरील वलखेडाफाटा लगत असलेल्या शासकीय वस्तीगृहाजवळ बुधवारी (ता.30) दुपारी चार वाजेच्या सुमारास स्कुटी अपघातात गंभीर झाले. डोक्याला जबरदस्त मार लागल्याने मोठा रक्तस्त्राव झाला..अपघातात जखमी झालेल्या गजानन डहाळे याला स्थानिक नागरिकांच्या मदतीने रुग्णवाहिकेतून अंबडच्या उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.डॉक्टरांनी तपासून मृत घोषित केले. त्यांच्यावर उपजिल्हा रुग्णालयात श्ववविचेदन करण्यात आले. रात्री उशिरा त्यांच्यावर शहरातील हिंदू स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार करण्यात येणार असल्याचे नातेवाईक यांच्या वतीने सांगण्यात आले. अपघाताचे कारण अद्यापही अस्पष्ट आहे. पोलिस तपासा नंतर खरे कारण समोर येईल..Teacher Success Story: जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ..; बाबांचे स्वप्न लेकीने उचलले खांद्यावर; ज्योती शेलाराची शिक्षणप्रवासाची प्रेरणादायी कहाणी.सेवानिवृत्त शिक्षक बालासाहेब डहाळे यांचा गजानन डहाळे हा मोठा मुलगा त्याचा विवाह नुकताच पाच महिन्यापूर्वी झाला होता. त्याच्या पश्चात पत्नी,आई, वडील, भाऊ, बहिणी असा मोठा परिवार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.