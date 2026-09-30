मराठवाडा

Jalna Accident: पितृपक्षासाठी गावी गेलेल्या तरुणाचा अपघाती मृत्यू; अंबड-घनसावंगी मार्गावर स्कुटीचा अपघात

27 Year Old Man Dies in Scooter Accident on Ambad Road: पितृपक्षासाठी गावी जाणाऱ्या २७ वर्षीय गजानन डहाळे यांचा अंबड-घनसावंगी मार्गावरील वलखेडा फाट्याजवळ स्कुटी घसरून मृत्यू; अपघाताचे नेमके कारण अद्यापही गूढ
Jalna Ambad Ghansawangi Road Accident Kills Young Man as Police Probe Continues Into Cause of Scooter Crash

Jalna Ambad Ghansawangi Road Accident Kills Young Man as Police Probe Continues Into Cause of Scooter Crash

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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-बाबासाहेब गोंटे

अंबड : जालना जिल्ह्यातील घनसावंगी तालुक्यातील मंगरूळ येथील मूळ रहिवासी व अंबड शहरातील सुरंगेनगर येथील वास्तव्यास असलेले गजानन बालासाहेब डहाळे (वय 27) वर्षे यांचे बुधवारी (ता.30) अपघाती निधन झाले.

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