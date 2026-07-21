Ambad Highway Chaos: अंबडमध्ये महामार्गावर मोकाट जनावरांचा धुमाकूळ; वाहतुकीला अडथळा, नागरिकांचा जीव मुठीत

अंबड : जालना जिल्ह्यातील अंबड शहरात मोकाट जनावरे, भटकंती करणारी कुत्रे, डुकरे यांचा वावर मोठ्या प्रमाणात वाढत चालला आहे. यामुळे वाहतुकीला अडथळा ठरत आहे. शहरातील जालना -बिड महामार्गावरील पाचोड नाका, नाट्यगृह, तहसिल कार्यालय, श्री स्वामी समर्थ मंदिर,बसस्थानक, आंबेडकर पुतळा, महावीर चौक, मोंढा,पंचायत समिती, मत्स्योदरी देवी मंदीर, घनसावंगी फाटा दरम्यान महामार्गावर मोकाट जनावरांचा संचार मोठ्या प्रमाणात दिसून येत आहे.महामार्गावर मोकाट जनावरांचा ठिय्या पाहण्यासाठी मिळत आहे.यामुळे वाहतुकीला मोठ्या प्रमाणात अडथळा ठरत आहे. अनेकदा छोटे -मोठे अपघात घडत आहे. महामार्गावर मोकाट जनावरे वाहतुकीला दिवसरात्र अडथळा करत असल्याने वाहन चालक, विद्यार्थी,महिला यांना महामार्गावरून ये जा करताना अक्षरशः जीव मुठीत धरून तारेवरची कसरत करावी लागत आहे..शहरात भटकंती करणारी मोकाट जनावरे कोणाची मालकीची आहेशहरात महामार्गासह पोलिस ठाणे, नगरपालिका,न्यायालय, नूतन वसाहत मधील श्री स्वामी समर्थ मंदिर,पाचोड मार्गावर, पोलिस कॉलनी,पेठ गल्लीसह शहरात विविध ठिकाणी अन्नपाण्याच्या शोधात दिवस रात्र भटकंती करणारी मोकाट जनावरे कोणाच्या आहे.हेच कळायला मार्ग नाही. जनावरांच्या मालकांचा शोध पालिकेने घ्यायला हवा.मात्र पालिकेला याबाबत कोणतेच सोयर सुतक नसल्याचे दिसून येत आहे..पालिकेने मोकाट जनावरे, कुत्री, डुकरे यांचा तात्काळ बंदोबस्त करावाशहरात दिवसरात्र मोकाट जनावरे, कुत्री,डुकरे यांचा वावर बिनबोभाट सुरू आहे.कुत्रे,डुकरे यांची दहशत वाढल्याने नागरिक पुरते भयभीत झाले आहे.यामुळे मोकाट जनावरांसाठी पालिकेने कोंडवाडा उभारून मोकाट जनावरांना तात्काळ बंदोबस्त करण्यात यावा. जेणेकरून नागरिकांना कोणताही त्रास होणार नाही. याची दक्षता पालिकेने घ्यायला हवी.डॉ.रामनाथ तिकांडे, सामाजिक कार्यकर्ते अंबड.मोकाट जनावरे कोणाच्या मालकीचीशहरात दिवसरात्र भटकंती करणारी मोकाट जनावरे कोणाची आहे. त्यांचे मालक कोण आहे. याचा पालिकेने तात्काळ शोध घेणे गरजेचे आहे.मोकाट जनावरे कोणाची ज्यांची कोणाची असेल त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करायला हवी.हनुमान धांडे, माजी नगरसेवक अंबड.मोकाट जनावरे, कुत्री, डुकरे रस्त्यावर ठाण मांडून बसतातरस्त्यावरून जाणाऱ्या येणाऱ्या विद्यार्थी,महिला, ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग मोकाट जनावरे, कुत्री व डुकरे यांच्यामुळे पुरते भयभीत झाले आहे.यामुळे शहरातील नागरिकांची सुरक्षा ऐरणीवर आली आहे.याकडे पालिकेने आपले लक्ष वेधून शेवसीयाना दिलासा मिळवून देण्यासाठी पुढाकार घ्यायला हवा.दत्तात्रय शिनगारे, व्यावसायिक अंबड.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.