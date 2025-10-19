मराठवाडा

Ambad Accident : लालवाडी फाट्याजवळ कंटेनरने दुचाकी चालकाला चीरडले; वीस वर्षीय युवक जागीच ठार

Accident News : जालना-अंबड महामार्गावरील लालवाडी फाट्याजवळ कंटेनरने दुचाकीला चिरडल्याने मंठा तालुक्यातील गोविंद लक्ष्मण गिऱ्हे (वय २०) या युवकाचा जागीच मृत्यू झाला; कंटेनर चालक फरार.
बाबासाहेब गोंटे
अंबड : जालना जिल्हयातील अंबड -जालना महामार्गावरील लालवाडी फाट्याजवळ शनिवारी (ता.18) सकाळी साडे नऊ वाजता मंठा तालुक्यातील गेवराई येथील गोविंद लक्ष्मण गिऱ्हे (वय 20) वर्ष हा तरुण जालना शहराकडून अंबडकडे जात असताना अंबडकडून जालना शहराकडे जाणाऱ्या कंटेनरने दुचाकीला महामार्गावरून खाली खड्यात फरफटत घेऊन जात चिरडले आहे.

