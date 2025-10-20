Ambad Politics : ग्रामीण भागातील वाडी, वस्ती तांड्यावर मिनी मंत्रालयाच्या निवडणुकीची चर्चा: मिनी मंत्रालयात जाण्यासाठी अनेकांनी बांधले गुडघ्याला बाशिंग

अंबड : जिल्हा परीषदेची ओळख म्हणजे मिनी मंत्रालय होय.मिनी मंत्रालयात निवडून येणाऱ्या व अध्यक्ष म्हणुन झेडपीत खुर्चीवर बसणाऱ्याला उपमंत्र्याचा दर्जा प्राप्त होत असल्याने लाल दिव्याची गाडी बसायला मिळते. ग्रामीण भागातील विकासात्मक कामासाठी भरघोस निधी मिळतो. यामुळे मिनी मंत्रालयात जाण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या जिल्हा परीषद गट व पंचायत समिती गणामध्ये निवडणुकीला उभा राहण्यासाठी निवडणूक घोषीत होण्यापूर्वीच अनेकांनी लगीन घाई सुरू केली आहे. सर्वच पक्षातील पदाधिकारी,कार्यकर्ते निवडणुकीला उभा राहण्यासाठी अनेकांनी आतापासूनच गुडघ्याला बाशिंग बांधले आहे..जालना जिल्हयातील अंबड तालुक्यात जिल्हा परिषदेचे आठ गट व सोळा पंचायत समिती गणाचा समावेश: अंबड तालुक्यात. जिल्हा परिषदेचे एकुण आठ गट व सोळा पंचायत समिती गणाचा समावेश आहे.यामुळे जिकडे तिकडे सध्या जिल्हा परीषद व पंचायत समिती निवडणुकीची चर्चा सुरू आहे..हनुमान मंदिर, चावडीवर निवडणुकीच्या चर्चेला आले उधाण : अंबड तालुक्यात गाव, वाडी, वस्ती, तांड्यावर गावातील हनुमान मंदिर, चावडी व कुचर ओट्यावर जिकडे तिकडे जिल्हा परीषद व पंचायत निवडणुकीचे वारे जोरात वाहत आहे.निवडणुकीत उभे राहण्याचे अनेकांना वेध लागले आहे. अनेकजण निवडणुकीच्या आखाड्यात उतरण्यासाठी पुढे सरसावले आहेत. आपणच पक्षाकडून अधिकृत उमेदवार असल्याचे सांगत आहे..सोशल मीडिया,फेसबुक, बॅनरबाजीतून निवडणुकीच्या चर्चेला आले उधाण: अंबड तालुक्यातील गाव, वाडी, वस्ती, तांड्यार लहानापासून ते आबाल वृध्दापर्यंत जिकडे तिकडे जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीत कोण उभा राहणार त्याच्या विरोधात कोण असणार आहे. कोण निवडून येणार.कोणत्या पक्षाचे निवडणुकीत पारडे जड असणार आहे.जिल्हा परीषद कोणाच्या ताब्यात जाणार यासह आदी चर्चा ऐकायला मिळत आहे.निवडणुकीपूर्वीच मतदारांच्या भेटीगाठी,मतदार याद्यांची छाननी सुरू: अंबड तालुक्यातील आठ जिल्हा परिषद गट व सोळा पंचायत समिती गणात सर्वच पक्षाचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते जोरात निवडणुकीच्या तयारीला लागले आहे. सध्या मतदारांच्या भेटीगाठी जोरात सुरू आहे.याचबरोबर मतदार याद्यांची तपासणी करताना छाननी केली जात आहे..Pune Crime : दिवाळीच्या सुट्टीत चोरट्यांची शहरात 'दिवाळी'! बंद घरे आणि दुकाने फोडून सहा लाखांचा ऐवज लंपास.जो तो म्हणतो मीच उमेदवार असणार: निवडणुकीचा कार्यक्रम घोषीत झालेला नाही. पक्ष कोणाला तिकीट देणार हे अजुन घोषीत झालेले नाही. तरीपण प्रत्येक पक्षातील पदाधिकारी, कार्यकर्ते म्हणतो मीच उमेदावर आहे. अजून निवडणुकीचा आखाडा तसा कोसोमैल दूर आहे. मात्र आतापासूनच अनेकांना निवडणुकीला उभा राहण्यासाठी घाई लागली आहे.निवडणुकीत उभा राहण्यासाठी अनेक तरुण युवक पुढे सरसावले: एरवी राजकारण नको वाटत असलेल्या चार हात दूर राहणारे तरुण युवक मात्र राजकारणात येत आहे.अनेक सुशिक्षित तरुण, बेरोजगार निवडणुकीला उभा राहण्यासाठी पुढे सरसावले आहेत.उच्च शिक्षित तरुण निवडणुकीला उभा राहण्यासाठी जोरदार रस्सीखेच करत आहे..मिनी मंत्रालय ताब्यात घेण्यासाठी प्रत्येक पक्षाचे नेते, पदाधिकारी,कार्यकर्ते पुढे सरसावले आहेत.गावोगावी मतदारांच्या भेटीगाठी घेण्यासाठी बैठका घेतल्या जात आहे. मात्र निवडणुकीत युती, आघाडी होणार की प्रत्येक पक्ष स्वंतत्र्य लढतात हेच कळायला मार्ग नाही. मात्र अनेकांनी मोठमोठाले होर्डींग, बॅनरबाजी, शुभेच्छा कार्डसह आदींच्या माध्यमातून मतदारापर्यंत अनेकजण पोहचत आहे. जिकडे तिकडे फक्त निवडणुकीचीचं जोरात चर्चा सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.