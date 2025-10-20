मराठवाडा

Ambad Politics : ग्रामीण भागातील वाडी, वस्ती तांड्यावर मिनी मंत्रालयाच्या निवडणुकीची चर्चा: मिनी मंत्रालयात जाण्यासाठी अनेकांनी बांधले गुडघ्याला बाशिंग

Mini Mantralaya : 'मिनी मंत्रालय' असलेल्या जिल्हा परिषदेत निवडून जाण्यासाठी आणि उपमंत्र्यांचा दर्जा मिळवण्यासाठी जालना जिल्ह्यातील अंबड तालुक्यात निवडणूक घोषित होण्यापूर्वीच इच्छुकांनी जोरदार तयारी सुरू केली आहे.
अंबड : जिल्हा परीषदेची ओळख म्हणजे मिनी मंत्रालय होय.मिनी मंत्रालयात निवडून येणाऱ्या व अध्यक्ष म्हणुन झेडपीत खुर्चीवर बसणाऱ्याला उपमंत्र्याचा दर्जा प्राप्त होत असल्याने लाल दिव्याची गाडी बसायला मिळते. ग्रामीण भागातील विकासात्मक कामासाठी भरघोस निधी मिळतो. यामुळे मिनी मंत्रालयात जाण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या जिल्हा परीषद गट व पंचायत समिती गणामध्ये निवडणुकीला उभा राहण्यासाठी निवडणूक घोषीत होण्यापूर्वीच अनेकांनी लगीन घाई सुरू केली आहे. सर्वच पक्षातील पदाधिकारी,कार्यकर्ते निवडणुकीला उभा राहण्यासाठी अनेकांनी आतापासूनच गुडघ्याला बाशिंग बांधले आहे.

