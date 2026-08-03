Ambad News: अंबडमध्ये अल्पवयीनांकडून सुसाट वाहनचालना; विनापरवाना चालकांमुळे नागरिक त्रस्त

अंबड : जालना जिल्ह्यातील अंबड शहरात सध्या वीणा परवाना व अल्पवयीन मुले यांच्यात जणू वाहन चालविण्याची स्पर्धाच सुरू असल्याचे चित्र पाहण्यासाठी मिळत आहे. शहरात ज्यांच्याकडे कोणताच वाहन चालविण्याचा परवाना नाही. अशी अल्पवयीन मुले दुचाकी, चारचाकी वाहने बेधडक व सरासपने चालवत आहेत..सार्वजनिक ठिकाणी, खाजगी शिकवणी, बसस्थानक, शाळा, महाविद्यालय परिसर,महामार्ग व धार्मिक स्थळ यासह आदी ठिकाणी अल्पवयीन व वाहन चालविण्याचा परवाना नसताना बेधडकपणे अत्यंत सुसाट, वाऱ्याच्या वेगाने डब्बल सीट, ट्रिपल सीट दुचाकीवर बसून चालवतात. दुचाकी, चारचाकी वाहन चालवताना एक्सलेटर जोरात वाढविणे नको त्याठिकाणी गरज नसताना जोरजोरात हॉर्न वाजवून हवेत प्रदूषण वाढविणे यामुळे रस्त्यावर चालणारे ज्येष्ठ नागरिक,महिला, युवती, दिव्यांग तसेच व्यावसायिक यांना प्रचंड मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे..शहरात अल्पवीन व विनापरवाना वाहन चालवताना रस्त्यावरील चालणाऱ्या महिला,युवती यांना कट मारणे, मोबाईलवर बोलणे, जोरजोरात गाणी सुरू करणे, विनाकारण चालताना तिकडे तिकडे पाहून जोरात आवज देणे यासह आदी प्रकार शहरात वाढत चालले आहे.याकडे पोलिसांनी वेळीच लक्ष देऊन विनापरवाना अल्पवीन मुले याकडे पोलिस जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याचा संतप्त सवाल नागरिकांतून व्यक्त केला जात आहे..पालकांनी आपल्या अल्पवयीन मुलाला विनापरवाना वाहन चालविण्यास देवू नयेशहर व परिसरात लहान मुले विनापरवाना घरासमोर उभा करून ठेवलेली दुचाकी,चारचाकी वाहन चालविण्याचा हट्ट आई, वडिलांकडे करतात.अशावेळेस मुलाचे लाड करत कोणत्याही परिणामाची जाण न ठेवता वाहन चालविण्यास मुलांच्या हातात चावी देतात. यामुळे रस्त्यावर सतत छोटे - मोठे अपघात सुरूच आहे. अनेकदा जीवावर बेतले जाते. हे सर्व थांबविण्यासाठी कायद्याचे व नियमांचे पालन करत अधिकृत वाहन चालविण्याचा परवाना असल्याशिवाय वाहन चालवण्यासाठी देऊ नये.गणेश बोबडे, अष्टविनायक मोटार ड्रायव्हिंग प्रशिक्षक, अंबड.मुलांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने पालकांनी सुज्ञपणाने विचार करायला हवाप्रत्येक पालकांनी आपल्या अल्पवयीन व वाहन चालविण्याचा परवाना नसताना व वाहन चालविण्याची क्षमता त्याच्या अंगी नसेल तर अशा पाल्यांच्या हातात वाहन चालविण्यासाठी न देणे हाच खरा मुलांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने पालकासाठी सुज्ञपणा ठरणार आहे.धनराज ठाकूर, नगरसेवक, अंबड.शहरात अल्पवीन व विनापरवाना वाहन चालविणाऱ्या आठ ते दहा पालकांवर यापूर्वी करण्यात आली दंडात्मक कारवाईशहरात पोलिसांची गस्त सुरूच आहे.प्रत्येक ठिकाणी पोलिस अल्पव्योन व विनापरवाना वाहन चालविणाऱ्याची तपासणी करत आहे.यापूर्वी शहरात अल्पवयीन व वाहन चालविण्याचा परवाना नसलेल्या दुचाकीवर डब्बल सीट, ट्रीपल सीट, बुलेट चालवून आवाज वाढविणे यासह रस्त्यावरील नियमांचा भंग करणाऱ्या अल्पवयीन मुलाच्या आठ ते दहा पालकांवर दंडात्मक कारवाई अंबड पोलीस ठाण्यात करण्यात आली आहे.पालकांनी कायद्याचे व रस्त्यावरील नियमांचे पालन करत रस्त्यावरील अपघात टाळण्यासाठी प्रत्येकांनी काळजी घ्यावी. विशेषता पालकांनी आपल्या मुलांच्या हातात वाहन चालविण्यासाठी देण्याचे टाळावे.भगवान नरवडे, पोलिस उपनिरीक्षक, अंबड.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.