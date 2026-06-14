Ambad Weekly Market Protest: अंबड आठवडी बाजारात सार्वजनिक शौचालयाची मागणी; सरणावर बसून तरंग कांबळे यांचे आमरण उपोषण सुरू

अंबड : जालना जिल्ह्यातील शहरातील आठवडी बाजार परिसरात सार्वजनिक शौचालयाचे बांधकाम तात्काळ सुरू करावे. जुनी निविदा रद्द करून नवीन निविदा काढावी.या मागणीसाठी लहुजी क्रांती सेनेच्या वतीने या संघटनेचे मराठवाडा प्रमुख तरंग कांबळे यांनी अंबड नगर पालिका समोर रविवारी (ता.14) पासुन बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे..नगर पालिकेच्या हद्दीत सुरू असलेल्या गुरुवारच्या आठवडी भाजीपाला बाजारात शहरास ग्रामीण भागातील हजारो नागरिक भाजीपाल्याची खरेदी -विक्री करण्यासाठी येतात. मात्र आठवडी बाजारात शौचालय बांधकामासाठी मंजुरी असताना देखील प्रत्यक्षात काम सुरू करण्यात आलेले नाही. .सार्वजनिक शौचालय उपलब्ध नसल्याने महिलेची गैरसोय होत आहे. पुरुषांना सुद्धा उघड्यावर लघुशंकेला बसावे लागत आहे. यामुळे प्रचंड दुर्गंधी पसरून आरोग्यावर विपरीत परिणाम होत आहे.यामुळे जुनी निविदा रद्द करून नवीन निविदा पालिकेने काढून तात्काळ शौचालयाचे बांधकाम हाती घेण्यात यावे. जेणे करून महिला भगिनीची होणारी गैरसोय दूर होण्यास मदत होईल.यासाठी नगर पालिका समोर लाकड एकमेकावर रचून सरण बनवून त्यावर बसून तरंग कांबळेने उपोषण सुरू केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.