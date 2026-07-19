Ambad Pachod Naka fire: अंबडच्या पाचोड नाक्यावर विजेच्या शॉर्टसर्किटमुळे भीषण आग; पाच दुकाने जळून खाक, लाखोंचे नुकसान

अंबड : जालना जिल्ह्यातील अंबड शहरातील जालना-बिड महामार्गावरील पाचोड नाका परिसरात रविवारी (ता.19) सायंकाळी सहा वाजेच्या दरम्यान विजेचे शॉर्ट सर्किट होऊन पाच दुकानात आग लागून दुकानातील साहित्य जळून अक्षरशः कोळसा झाला आहे. यामध्ये पंधरा ते वीस लाख रुपयांचे नुकसान झाले आहे. मात्र सुदैवाने यामध्ये कोणतीही जीवित हानी झाली नाही..याबाबत सविस्तर माहिती अशी की,या परिसरात एकमेकाला लागून दहा बारा दुकाना आहेत. रविवार असल्याने काही दुकाना बंद तर काही सुरू होत्या. सकाळ पासून विजेची समस्या जाणवत होती. दुपारच्या नंतर वीज आल्यानंतर विजेचे शॉर्ट सर्किट होऊन आजूभाई शेख यांच्या आहीद गादी घराला आग लागल्याने एकच आजीचा डोंब उठल्याने लगतच असलेल्या श्रीराम फ्लॉवर हे दीपक गायकवाड यांचे दुकान, हंसराज प्रजापती यांचे स्टील प्रजापती, पप्पू जैन यांचे श्री ऑटो गॅरेज,बिलाल चायनीज या पाच दुकानाला भीषण आग लागल्याने साहित्य जळून खाक झाले आहे. .तर बाजूच्या दुकानदाराने मित्रमंडळी, नातेवाईक,नागरिक यांचे मदतीने आपल्या दुकानातील साहित्य तात्काळ बाहेर काढण्यात यश आले.यामुळे यांचे होणारे नुकसान टळले आहे. आग लागल्याची वार्ता शहरासह परिसरात वाऱ्याच्या वेगाने पोहचली. नगरपालिकेची अग्निशामक दलाची गाडी, शहरातील खाजगी टँकर चालक यांनी आग विझविण्यासाठी तात्काळ धाव घेतली. पालिकेचे कर्मचारी, नगरसेवक, सामाजिक कार्यकर्ते, युवक मोठ्या प्रमाणात मदतीला धावले होते. सायंकाळी उशिरा जालना येथून अग्निशामक दलाची गाडी हजर झाली. तोपर्यंत आग आटोक्यात आणण्यात यश आले होते.या आगीत दुकान दाराचे दहा ते पंधरा लाख रुपयांचे नुकसान झाल्याची प्राथमिक माहिती मिळत आहे. आगीचे कारण अद्यापही अस्पष्ट असले तरी विजेचे शॉर्ट सर्किट होऊन आग लागल्याचे परिसरातील दुकानदार नागरिक यांचे म्हणणे आहे..आग लागलेल्या ठिकाणी पाचोड नाका परिसरात हजारो नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणात गर्दी केली होती. यामुळे वाहतुकीला अडथळा निर्माण झाला होता. पोलिसांनी तात्काळ घटनेच्या ठिकाणी धाव घेतल्याने शांतता राखण्यासाठी प्रयत्न केले..शहरातील पाचोड नाका परिसरातील सायंकाळी विजेचे शॉर्ट सर्किट गादीघर येथे झाल्याने कापसाने पेट घेतल्याने मोठ्या प्रमाणात आग लागल्याने इतर दुकानाला आग लागल्याने हि घटना घडल्याचे परिसरातील नागरिक व इतर व्यावसायिक यांनी सांगितले.मात्र आगीचे खरे कारण पोलिस तपासात समोर येईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.