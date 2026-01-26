Ambad Crime : बहिणीला चिठ्ठी दिल्याने अल्पवयीन मुलाने केला युवकाचा खून

अंबड (जि. जालना) - ‘माझ्या बहिणीला चिठ्ठी का दिली’ म्हणत एका अल्पवयीन मुलाने अठरा वर्षीय युवकाचा पोटात चाकू भोसकून खून केला. अंबड तालुक्यातील पारनेर गावात शनिवारी (ता.२४) रात्री साडेआठला ही घटना घडली. पवन संतोष बोराटे (रा. पारनेर) असे मृत युवकाचे नाव आहे. .अल्पवयीन मुलगा व पवन हे एकाच गल्लीत राहतात. दरम्यान, बहिणीला चिठ्ठी दिल्यावरून अल्पवयीन मुलगा व पवन यांच्यात वाद झाला. संतापाच्या भरात अल्पवयीन मुलाने हातातील चाकूने पवन बोराटे याच्या पोटात दोनवेळा भोसकले. यात पवन गंभीर जखमी झाला. त्यानंतर विधिसंघर्षग्रस्त अल्पवयीन मुलाने घटनास्थळावरून पलायन केले. गंभीर जखमी झालेल्या पवन यास अंबड उपजिल्हा रुग्णालयातून जालन्याला हलविले. तेथे डॉक्टरांनी तपासून त्यास मृत घोषित केले..दरम्यान, संतोष बबनराव बोराटे यांच्या तक्रारीवरून रविवारी (ता.२५) पहाटे विधिसंघर्षग्रस्त अल्पवयीन मुलावर गुन्हा नोंद करण्यात आला. पुढील तपास सहायक पोलिस निरीक्षक अमोल गुरले करत आहेत. पवनवर पारनेर येथे रविवारी दुपारी अंत्यसंस्कार करण्यात आले. दरम्यान, विधिसंघर्षग्रस्त अल्पवयीन संशयित स्वतःहून अंबड पोलिस ठाण्यात रविवारी दुपारनंतर हजर झाला..विशेष म्हणजे या घटनेतील अल्पवयीन मुलगा हा पंढरपूरला शिक्षण घेत होता. गत पंधरा दिवसांपूर्वीच तो पारनेर गावात आला होता. या घटनेची माहिती मिळताच अंबडचे उपविभागीय पोलिस अधिकारी सद्धेश्वर धुमाळ, पोलिस निरीक्षक संतोष घोडके, सहायक पोलिस निरीक्षक अमोल गुरले यांनी घटनास्थळी भेट दिली..बोराटे जेसीबी ऑपरेटरबोराटे याच्या पश्चात आई-वडील, दोन बहिणी असा परिवार आहे. आई कर्करोगाने आजारी असून पवन हा जेसीबी चालवून आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करत होता. घरातील कर्ता युवक गेल्याने कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.