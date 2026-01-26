मराठवाडा

Ambad Crime : बहिणीला चिठ्ठी दिल्याने अल्पवयीन मुलाने केला युवकाचा खून

‘माझ्या बहिणीला चिठ्ठी का दिली’ म्हणत एका अल्पवयीन मुलाने अठरा वर्षीय युवकाचा पोटात चाकू भोसकून केला खून.
pawan borate

pawan borate

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अंबड (जि. जालना) - ‘माझ्या बहिणीला चिठ्ठी का दिली’ म्हणत एका अल्पवयीन मुलाने अठरा वर्षीय युवकाचा पोटात चाकू भोसकून खून केला. अंबड तालुक्यातील पारनेर गावात शनिवारी (ता.२४) रात्री साडेआठला ही घटना घडली. पवन संतोष बोराटे (रा. पारनेर) असे मृत युवकाचे नाव आहे.

Ambad
crime
death
Love

