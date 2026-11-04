Jalna News: तहसीलदारांसमोरच लिपिक अन् कोतवाल भिडले! अंबड तहसील कार्यालयात फ्रीस्टाइल हाणामारीचा व्हिडिओ व्हायरल

-बाबासाहेब गोंटे अंबड : जालना जिल्ह्यातील अंबड शहरात नेमके चालले तरी काय हे शासकीय कार्यालयातील कर्मचारी व कामानिमित येणाऱ्या नागरिकांना समजण्याच्या पलीकडे आहे.शहरात शासकीय कार्यालयात शिस्त, संस्कार नसेल तर बाकीच्या ठिकाणची अपेक्षा न केलेली बरी आहे.प्रशासकीय शिस्तीचे तीनतेरा वाजवणारी एक धक्कादायक आणि लज्जास्पद घटना जालना जिल्ह्यातील अंबड तहसील कार्यालयात उघडकीस आली आहे. .MPSC Success Story: शेतकरी कुटुंबातील लेकाची भरारी! PSI, नायब तहसीलदार ते DySP जिद्दीचा प्रवास; शिवप्रसाद पारवेंची स्वप्नपूर्तीची प्रेरणादायी कहाणी...मंगळवारी (ता.3) दुपारी साडेबारा वाजता शासकीय कामाचा ताळमेळ आणि नागरिकांच्या तक्रारींचे निवारण करणाऱ्या तहसीलदारांच्या दालनातच आणि त्यांच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीत महसूल विभागातील कर्मचाऱ्यांनी एकमेकांची गचांडी धरून फ्री-स्टाईल हाणामारी केली. लिपिक आणि कोतवालामध्ये झालेल्या या राड्याचा संपूर्ण व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर महसूल प्रशासनात मोठी खळबळ उडाली आहे..तहसीलदारांच्या केबिनमध्येच एकमेकांची गचांडी धरली मंगळवारी दुपारच्या सुमारास अंबड तहसील कार्यालयात नेहमीप्रमाणे दैनंदिन शासकीय कामकाज सुरू होते. त्यावेळी एका लिपिकाने आणि कोतवालाने तहसीलदारांच्या दालनात प्रवेश केला. सुरुवातीला केबिनमध्ये आधी कोण जाणार आणि कोणत्या कामावरून चर्चा होणार, यावरून त्यांच्यात शाब्दिक बाचाबाची सुरू झाली. पाहता पाहता हा वाद इतका विकोपाला गेला की, दोघांनीही थेट तहसीलदारांच्या टेबलसमोरच एकमेकांचे कॉलर पकडून धक्काबुक्की सुरू केली. एकमेकांना अश्लील शिवीगाळ करत चाललेल्या या झटापटीमुळे कार्यालयातील इतर कर्मचारी आणि कामानिमित्त आलेले नागरिक स्तब्ध झाले..अंबड शहरात दोन दिवसांत कर्मचाऱ्यांवर हल्ल्याची दुसरी घटना; तहसिल कार्यालयाबरोबर अंबड पंचायत समिती कार्यालयात पाणीपुरवठा विभागात कार्यरत असलेल्या प्रमोद वाघ यांच्या डोक्यात फावडे मारून गंभीर जखमी केल्याची घटना घडली आहे.तर शासकीय कर्मचाऱ्याला मारहाण करण्यात आल्याची घटना तालुक्यातील धनगरपिंपरी येथे घडली आहे.येथे ग्रामविकास अधिकारी रवींद्र ढवळे यांना मारहाण केल्याने तिन्ही घटनेची तक्रार अंबड पोलिस ठाण्यात दिल्याने संबंधित संशियतावर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे..'दिवाळीऐवजी शिमगा': विशेष म्हणजे, अंबड तालुक्यात अवघ्या दोन दिवसांत शासकीय कर्मचाऱ्याला मारहाण झाल्याची ही तिसरी घटना समोर आली आहे. सामान्य जनतेने नव्हे, तर खुद्द महसूलच्याच दोन जबाबदार कर्मचाऱ्यांनी कार्यालयात हात उगारल्याने 'सरकारी कार्यालयात दिवाळीऐवजी शिमगा सुरू आहे का?' असा संतप्त सवाल नागरिक विचारत आहेत. या घटनेमुळे महसूल विभागाची लक्तरे वेशीवर टांगली गेली असून शासकीय कार्यालयांची प्रतिष्ठा धुळीस मिळाली आहे..Success Story: रायगडच्या लेकीची आकाशाला गवसणी! सानिका पांगारेची विमान क्षेत्रात भरारी, शिष्यवृत्तीची साथ अन् जिद्दीची प्रेरणादायी कहाणी.कोणत्याही शासकीय कार्यालयात अधिकाऱ्यांच्या समोर कर्मचारी यांनी वादविवाद करून भांडण तंटा करणे, मारामारी करणे हे खरतर अशोभनीय आहे.यामुळे नियमाचे प्रत्येकांनी स्वतःपासून पालन करायला हवे. शांतता व सुरक्षितता आबाधित ठेवणे हेच खरे सुसंस्कृत पणाचे लक्षण ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.