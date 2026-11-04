Jalna News: तहसीलदारांसमोरच लिपिक अन् कोतवाल भिडले! अंबड तहसील कार्यालयात फ्रीस्टाइल हाणामारीचा व्हिडिओ व्हायरल

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Ambad Tehsil Office Fight Clerk and Kotwal Clash in Front of Tehsildar Raising Questions Over Government Office Discipline

Ambad Tehsil Office Fight Clerk and Kotwal Clash in Front of Tehsildar Raising Questions Over Government Office Discipline

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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-बाबासाहेब गोंटे

अंबड : जालना जिल्ह्यातील अंबड शहरात नेमके चालले तरी काय हे शासकीय कार्यालयातील कर्मचारी व कामानिमित येणाऱ्या नागरिकांना समजण्याच्या पलीकडे आहे.शहरात शासकीय कार्यालयात शिस्त, संस्कार नसेल तर बाकीच्या ठिकाणची अपेक्षा न केलेली बरी आहे.प्रशासकीय शिस्तीचे तीनतेरा वाजवणारी एक धक्कादायक आणि लज्जास्पद घटना जालना जिल्ह्यातील अंबड तहसील कार्यालयात उघडकीस आली आहे.

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