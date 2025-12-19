Jalna Crime : शेतकऱ्यानी लगावली ग्राम महसूल अधिकाऱ्याच्या गालफडात; शासकीय कामकाजात अडथळा केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल!

अंबड : जालना जिल्हयातील अंबड शहरातील तहसिल कार्यालयात शुक्रवारी(ता.19) दुपारी बारा वाजेच्या सुमारास तहसिल कार्यालयातील ग्राम महसूल अधिकारी पवन लिंबाजी तुपकर हे शासकीय ओळखपत्र गळ्यात घालून शासकीय कामकाज करत होते.तहसिल कार्यालयात असताना यातील इसम संजय बापूराव कनके हे आले होते..Jalna News : लालवाडी फाट्याजवळ ट्रॅक्टर-दुचाकी धडकेत तरुणाचा दुर्दैवी अंत; एकजण गंभीर जखमी!.त्यांनी तुपकर यांना शेतीचे फेरफार ओढण्याचे काम आजच करा असे म्हणत होते . त्यावेळी संजय तुपकर त्यांना समजावून सांगत असताना कनके यांनी ग्राम महसूल अधिकारी पवन तुपकर यांना शिवीगाळ करून चापटानी डाव्या गालावर मारहाण करुण जीवे मारण्याची धमकी देवून शासकीय कामकाजात अडथळा निर्माण केला. अशी तक्रार अंबड पोलिस ठाण्यात दाखल केली यावरून दखलपात्र गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.या घटनेचा तपास पोलीस महीला पोलिस हेड कॉन्स्टेबल अलका केंद्रे या करत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.