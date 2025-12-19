मराठवाडा

Jalna Crime : शेतकऱ्यानी लगावली ग्राम महसूल अधिकाऱ्याच्या गालफडात; शासकीय कामकाजात अडथळा केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल!

Local Administration : अंबड तहसील कार्यालयात शासकीय कामकाजादरम्यान वादाचा प्रकार घडल्याने ग्राम महसूल अधिकाऱ्याने पोलिसांत तक्रार दाखल केली आहे. या प्रकरणी अंबड पोलिसांकडून दखलपात्र गुन्हा नोंदवून पुढील तपास सुरू आहे.
Sakal

बाबासाहेब गोंटे
अंबड : जालना जिल्हयातील अंबड शहरातील तहसिल कार्यालयात शुक्रवारी(ता.19) दुपारी बारा वाजेच्या सुमारास तहसिल कार्यालयातील ग्राम महसूल अधिकारी पवन लिंबाजी तुपकर हे शासकीय ओळखपत्र गळ्यात घालून शासकीय कामकाज करत होते.तहसिल कार्यालयात असताना यातील इसम संजय बापूराव कनके हे आले होते.

