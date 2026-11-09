Ambad Traffic Jam: दिवाळीच्या खरेदीसाठी बाजारपेठेत गर्दी; अंबडमध्ये बेशिस्त पार्किंगमुळे वाहतुकीचा बोजवारा

अंबड : जालना जिल्ह्यातील अंबड शहरात वाहतूक व्यवस्था चांगलीच बोकाळली आहे.यामुळे वाहतुकीचे तीन तेरा वाजल्याने पोलिसाने याकडे दुर्लक्ष केल्याची जोरदार चर्चा शहरात ऐन दिवाळीच्या दिवशी जोरात सुरू होती..MPSC Success Story: शेतकरी कुटुंबातील लेकाची भरारी! PSI, नायब तहसीलदार ते DySP जिद्दीचा प्रवास; शिवप्रसाद पारवेंची स्वप्नपूर्तीची प्रेरणादायी कहाणी...रविवारी दिवाळी असल्याने मुख्य रस्त्यावर दुचाकी, चार चाकी वाहन चालकाने रस्त्यावरच वाहने उभी केल्याने वाहतुकीला मोठा अडथळा झाला.खरेदीसाठी बाजारपेठेत जाताना महिला, लहान मुले,ज्येष्ठ नागरिक,दिव्यांग यांना रस्त्यावरील उभ्या असलेल्या वाहनांमुळे रस्त्यावरून चालणे कठीण होऊन बसले आहे.यामुळे नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात अक्षरशः जीव मुठीत धरून तारेवरची कसरत करावी लागली..अनेक व्यावसायिकांनी विशेषत कापड दुकानदाराने वाहन लावण्यासाठी खाजगी सुरक्षा रक्षकाची व्यवस्था केली होती ना वाहन चालक यांना आपली वाहने रस्त्यावर उभी करू नका म्हणून सांगितले.केवळ व्यवसाय तेजीत चालण्यासाठी ग्राहकांना आपल्या दुकानाकडे येण्यासाठी आकर्षित करण्यात आले.खुल्या वर्दीतील पोलिसांची रस्त्यावरील अवैध वाहतूक, वाहतुकीची कोंडी न होऊ देणे, वाहन चालकांनी नियमांची पायमल्ली केल्यास वाहन चालकावर योग्य ती दंडात्मक कारवाई करणे गरजेचे आहे. मात्र सणासुदीचे दिवस असून सुद्धा शहरात रस्त्यावरच वाहने उभे करण्याचे प्रमाण वाढत चालले आहे..पोलिसांनी राबविली दोन दिवस शहरात मोहीम: शहरात पोलिसांनी दोन दिवस शहर व परिसरात अल्पवयीन,विना परवाना वाहन चालविणे, मोबाईलवर बोलणे, ट्रीपला सीट,फॅन्सी नंबर प्लेट, हॉर्न चा कर्कश आवाज करणे, विना नंबर प्लेट चे वाहन चालविणे यासह आदी नियमांचे उल्लगन करणाऱ्यावर दोन दिवस धडक कारवाई केली. मात्र नंतर या कारवाईला फारशी मिळाली नसून कासव गतीने पोलिस कारवाई करत असल्याने अनेकांना रान मोकळे झाले आहे. अशा संतप्त प्रतिक्रिया नागरिकांतून शहरात सुरू आहे..Success Story: रायगडच्या लेकीची आकाशाला गवसणी! सानिका पांगारेची विमान क्षेत्रात भरारी, शिष्यवृत्तीची साथ अन् जिद्दीची प्रेरणादायी कहाणी. खाकी वर्दी घातलेल्या पोलिसांनी शहरात बोकाळलेल्या अवैद्य प्रवासी वाहतूक व नियमांचे उल्लगन करणाऱ्याकडे लक्ष देण्यासाठी पोलिसांनी कारवाईची मोहीम चालू ठेवल्यास अपघाताला आळा बसण्यास खऱ्या अर्थाने मदत होईल.अशी आशा नागरिक, व्यावसायिक यांना आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.