मराठवाडा

Ambad Traffic Jam: दिवाळीच्या खरेदीसाठी बाजारपेठेत गर्दी; अंबडमध्ये बेशिस्त पार्किंगमुळे वाहतुकीचा बोजवारा

Citizens Demand Consistent Traffic Action in Ambad: दिवाळीच्या खरेदीसाठी अंबडच्या बाजारपेठेत गर्दी; रस्त्यांवर वाहनांचे पार्किंग, वाहतुकीचा बोजवारा!
Diwali Shopping Rush Leads to Traffic Congestion in Ambad as Vehicles Parked on Roads Disrupt Daily Commuters and Pedestrians

Diwali Shopping Rush Leads to Traffic Congestion in Ambad as Vehicles Parked on Roads Disrupt Daily Commuters and Pedestrians

esakal

बाबासाहेब गोंटे
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अंबड : जालना जिल्ह्यातील अंबड शहरात वाहतूक व्यवस्था चांगलीच बोकाळली आहे.यामुळे वाहतुकीचे तीन तेरा वाजल्याने पोलिसाने याकडे दुर्लक्ष केल्याची जोरदार चर्चा शहरात ऐन दिवाळीच्या दिवशी जोरात सुरू होती.

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