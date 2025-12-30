मराठवाडा

Ambad Accident : अज्ञात वाहनाच्या धडकेत दुचाकी चालक ठार: झिरपीफाट्याजवळ घडली घटना

जालना-बीड राष्ट्रीय महामार्गावरील झिरपी फाटयालगत असलेल्या महादेव मंदिरासमोर दुचाकीला अज्ञात वाहनाने जोराची धडक दिली.
ganesh jhade

ganesh jhade

sakal

बाबासाहेब गोंटे
Updated on

अंबड - जालना-बीड राष्ट्रीय महामार्गावरील झिरपी फाटयालगत असलेल्या महादेव मंदिरासमोर दुचाकीला अज्ञात वाहनाने जोराची धडक दिल्याने यामध्ये दुचाकी चालक जागीच ठार झाल्याची दुर्दैवी घटना घडली आहे.

Loading content, please wait...
Ambad
crime
accident
death

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com