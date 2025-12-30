Ambad Accident : अज्ञात वाहनाच्या धडकेत दुचाकी चालक ठार: झिरपीफाट्याजवळ घडली घटना

अंबड - जालना-बीड राष्ट्रीय महामार्गावरील झिरपी फाटयालगत असलेल्या महादेव मंदिरासमोर दुचाकीला अज्ञात वाहनाने जोराची धडक दिल्याने यामध्ये दुचाकी चालक जागीच ठार झाल्याची दुर्दैवी घटना घडली आहे..याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, जालना जिल्हयातील अंबड तालुक्यातील सोनकपिंपळगाव येथील रहिवासी व अंबड कृषि उत्पन्न बाजार समितीचे कर्मचारी गणेश लक्ष्मण झाडे (वय-35 वर्ष) हे अंबड शहरातुन आपल्या मूळ सोनकपिंपळगावाकडे दुचाकीवरून जात असताना जालना -बिड महामार्गावरील झिरपी फाट्यालगत असलेल्या महादेव मंदिरा समोर सोमवारी (ता. 29) रात्री साडे दहा वाजेच्या दरम्यान कोणत्यातरी अज्ञात वाहनाने धडक दिल्याने दुचाकी चालक गणेश झाडे हे जागीच ठार झाल्याची घटना घडली..शहरातील उपजिल्हा रुग्णालयात त्यांना दाखल केले असता डॉक्टरांनी तपासून मृत घोषीत केले. त्यांचे शवविच्छेदन करण्यात आले. सोनकपिंपळगाव येथे मंगळवारी (ता. 30) दुपारी बारा वाजता गणेश झाडे यांच्यावर शोकाकूल वातावरणात अंत्यसंस्कार करण्यात आले..त्यांच्या पश्चात आई, वडिल, पत्नी, दोन मुली असा मोठा परिवार आहे. या दुर्दैवी घटनेची माहिती वाऱ्यासारखी पसरल्याने सर्वत्र हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे. अंबड पोलिस ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.