Ambad Vegetable Market: अंबडच्या आठवडी बाजारात पावसाने भाजीपाल्याची मोठी नासाडी; शेतकरी‑विक्रेते बेभाव विक्रीला मजबूर

अंबड : जालना जिल्ह्यातील अंबड शहरात गुरूवारी सकाळ पासूनच ढगाळ वातावरणाबरोबर दिवसभर पावसाची रिमझिम सुरूच होती. यामुळे शेतकऱ्यांनी विक्रीला आणलेल्या भाजीपाल्याची मोठ्या प्रमाणात नासाडी झाली. पावसामुळे आठवडी बाजारात चिखलामुळे भाजीपाला विक्री करताना शेतकरी व विक्रेत्यांची एकच धावपळ उडाली होती. अनेकांनी पावसापासून बचाव करण्यासाठी ताडपत्री व मेनकापड याचा वापर केला. तर अनेकांनी भरपावसात बसून भाजीपाल्याची विक्री केली..पावसामुळे भाजीपाल्याची नासाडी भावात मोठी झाली घट: शहरातील गुरूवारच्या आठवडी बाजारात पावसामुळे भाजीपाल्याची नासाडी झाली. त्यातच भावात मोठी घसरण झाली.यामुळे भाजीपाला उत्पादक शेतकरी व विक्रेते यांना अखेर भाजीपाला बेभाव विक्री करण्याची वेळ आली होती..अंबडच्या गुरूवारच्या आठवडी बाजारात याप्रमाणे भाजीपाल्याची या भावाने झाली विक्री: गावरान लसूण 150 ते 200 रुपये किलो, शेवगा 80 रुपये किलो,हिरवी 40 रुपये किलो,गवार 60 रुपये, चवळी 60 रूपये किलो, मेथी पाच सात रुपयाला तर कोंथबीर जुडी 5 रुपयाला एक, पालक, चुका, शेपू 5 ते 7 रुपयाला जुडी, टोमॅटो 30 रुपये किलो, बटाटे 10 ते 15 रूपये रूपये, सिमला मिरची 60 रुपये किलो, फुलकोबी, पत्ता कोबी 40 रुपये किलो,दोडका 60 रुपये किलो, कारले 60 रूपये किलो,वांगी 40 रुपये किलो ,भेंडी 40 रुपये किलो, कांदा 30 रुपये किलो, पपई 25 रुपये,हिरवा वाटाणा 60 रुपये किलो,काकडी 20 रुपये किलो, आद्रक 150 रुपये किलो, वालाच्या शेंगा 60 रुपये किलो, भोपळा 10 रुपयाला नग, बीट 60 रुपये किलो, मधू मका 30 रुपये किलो प्रमाणे भाजीपाल्याचे भाव गुरूवारच्या बाजारात पाहण्यासाठी मिळाले..पावसामुळे भाजीपाल्याची नासाडीपावसामुळे भाजीपाला काढताना मोठी नासाडी झाली. आठवडी बाजारात विक्रीसाठी घेऊन गेलेल्या भाजीपाला भर पावसात विक्री करताना बेभाव विक्री करावी लागली.यामुळे काढणी व वाहतुकीचा खर्च हि हातात पडला नाही.यामुळे पावसातच खाली हाताने घर गाठावे लागले.दादाराव शिंदे, भाजीपाला उत्पादक व विक्रेते शेतकरी लालवाडी.भाजीपाला विक्रीतून मिळविला हाताला रोजगारशेतकऱ्यांकडून भाजीपाला खरेदी करून आठवडी बाजार व भाजी मंडईत हातावर विक्री करत रोजगार मिळविला.मात्र गुरुवारच्या आठवडी बाजारात पावसामुळे भाजीपाला चिखलात माखल्याने केलेला खर्च हि वसूल झाला नाही. यामुळे नुकसान सहन करावे लागले.रोहित बुलबुले, भाजीपाला विक्रेता अंबड.शहरातीला आठवडी बाजारात भाजीपाला उत्पादक शेतकरी व विक्रेते यांना भाजीपाल्याची विक्री करताना ओट्याची व पत्र्याच्या शेडची व्यवस्था नसल्याने उघड्यावर बसून पावसाळ्यात चिखलात बसून भाजीपाला विक्री करावा लागत आहे.याचबरोबर शौचालयाची सुविधा उपलब्ध नाही. यामुळे नागरिक उघड्यावरच लघुशंका करतात. आठवडी बाजारा लगतच शाळा, महाविद्यालय,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था याचबरोबर वसाहत असल्याने घाणीचे साम्राज्य पसरून विद्यार्थी, नागरिकांच्या आरोग्याला धोका पोहचत आहे. पालिका शेतकरी, भाजीपाला विक्रेते यांचेकडून कर आकारते मात्र सुविधा देण्याकडे पुरते दुर्लक्ष करत असल्याने शेतकरी, विक्रेते यांचेकडून तीव्र संताप व्यक्त करत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.