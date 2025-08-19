मराठवाडा

Ambadi Project Full : कन्नडसह ११ गावाची तहान भागवणारा अंबाडी प्रकल्प तुडुंब

कन्नड शहराची व शहराच्या आजुबाजुला असणाऱ्या ११ गावाची तहान भागविणा-या अंबाडी प्रकल्पाच्या पाणलोट क्षेत्रात गेल्या चार दिवसापासुन पाऊस सुरू आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

- संतोष निकम

कन्नड - कन्नड शहराची व शहराच्या आजुबाजुला असणाऱ्या ११ गावाची तहान भागविणा-या अंबाडी प्रकल्पाच्या पाणलोट क्षेत्रात गेल्या चार दिवसापासुन सुरू असलेल्या पावसामुळे अंबाडी मध्यम प्रकल्प मंगळवारी (ता. १९) रोजी सकाळी तुडुंब भरला आहे. शहरातील व परिसरातील नागरिकांसाठी अंबाडी हा प्रकल्प जीवनदायिनी आहे.

