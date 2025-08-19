Ambadi Project Full : कन्नडसह ११ गावाची तहान भागवणारा अंबाडी प्रकल्प तुडुंब

- संतोष निकमकन्नड - कन्नड शहराची व शहराच्या आजुबाजुला असणाऱ्या ११ गावाची तहान भागविणा-या अंबाडी प्रकल्पाच्या पाणलोट क्षेत्रात गेल्या चार दिवसापासुन सुरू असलेल्या पावसामुळे अंबाडी मध्यम प्रकल्प मंगळवारी (ता. १९) रोजी सकाळी तुडुंब भरला आहे. शहरातील व परिसरातील नागरिकांसाठी अंबाडी हा प्रकल्प जीवनदायिनी आहे..ओव्हरफोलो झाल्याने कन्नड शहराचा वर्षभराचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न आता मिटला आहे. त्याचबरोबर या परिसरातील शेकडो हेक्टर क्षेत्र बारा महिणे आता ओलिताखाली खाली आले असल्याने शहरातील नागरीकासह परिसरातील शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे..या अंबाडी प्रकल्पात अंधानेर, मक्रणपुर, रेल, नावडी, मुंडवाडी, मुंडवाडी तांडा, उपळा, आंबा, अंबाला, भाबंरवाडी या ११ गावाच्या पाणीपुरवठ्याच्या योजना आहे. त्यामुळे नागरिकांचा देखील पिण्याचा पाण्याचा व सिंचनाचा प्रश्न आता मिटल्याने या गावातील ग्रामस्थ आनंद व्यक्त करता आहे..सद्यस्थितीत प्रकल्पात पाणी आवक सुरु आहे. त्यामुळे अंबाडी मध्यम प्रकल्पाच्या सांडव्यावरून पाण्याचा विसर्ग शिवना नदीपात्रात सुरू झालेला आहे. त्यामुळे शिवना नदीकाठच्या परिसरातील नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे. नदीपात्रात काही तटस्नान, वाहने अथवा जनावरे आणु नये असे आवाहन पाटबंधारे विभागाने केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.