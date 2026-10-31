Ambajogai News: पाणी चोरी रोखण्यासाठी गेलेल्या ग्राममहसूल अधिकाऱ्यावर हल्ला; मांडीला चावा अन् डोके फोडले, अंबाजोगाई तालुक्यातील घटना

घाटनांदूर : अंबाजोगाई तालुक्यातील वाकडी येथील साठवण हातलावातील पाणी चोरी रोखण्यासाठी विद्युत पंप व साहित्य जप्त करावयास गेलेल्या ग्राममहसूल अधिकाऱ्यावर दगडाने डोक्यात गंभीर दुखापत व मांडीला चावा घेऊन (ता.३०) शुक्रवारी प्राणघात हल्ला केल्याच्या घटनेने पट्टीवडगाव महसूल सज्जामध्ये खळबळ उडाली आहे..Success Story: पतीचा दुबईत अभियांत्रिकीचा ठसा, पत्नीची परदेशात तंत्रज्ञान क्षेत्रात झेप; कांडगे दाम्पत्याची प्रेरणादायी यशोगाथा.जिल्ह्यात दुष्काळजन्य परिस्थिती असल्याने व भविष्यातील पाणी टंचाईची समस्या सोडविण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी तलावावरील अधिकृत पंप काढण्याचे व पंप व साहित्य जप्त करण्याचे आदेश अंबाजोगाईचे तहसीलदार कार्यालयांनी पट्टीवडगाव सज्जाचे ग्राम महसुलधिकारी राजपाल खंडू बैकरे यांना दिल्याने (ता.३०) शुक्रवारी ग्रामधिकारी मुंजाजी फड ग्रामरोजगार सहायक गोविंद कांदे ग्रामरोजगार सेवक बाबुराव कांदे यांच्यासह वाकडी शिवारातील पाझर तलावावरील मोटारीची पाहण्यासाठी गेले होते..मोटर-स्टार्टर काढण्यावरून वादतलावावर अनधिकृतपणे पाणी उपसा करणाऱ्या मोटारीचे स्टार्टर ते काढत असताना वाकडी येथील ज्ञानेश्वर मुकुंदराव कांदे हा तेथे आला. तू कोण आहेस मोटर काढणारा, तुला काय अधिकार आहे, असे म्हणत त्याने शिवीगाळ करण्यास सुरुवात केली. रागाच्या भरात त्याने ग्रामपंचायत आवारात पडलेली वीट उचलून बैकर यांच्या डोक्यात मारली. त्यामुळे डोक्याला गंभीर दुखापत झाली. तसेच पायाच्या मांडीवर व पाठीवरही मारहाण करून जिवे मारण्याची धमकी दिली..Karmala Leopard: करमाळ्यात ऊसाच्या फडात बिबट्याची तीन पिल्ले आढळली; एक वन विभागाच्या ताब्यात, दोन पळाली.घटनास्थळी उपस्थित तलाठी व इतर कर्मचाऱ्यांनी भांडण सोडवण्याचा प्रयत्न केला. जखमी अवस्थेत बर्दापूर येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात उपचार घेतले. त्यानंतर बैकरे यांच्या फिर्यादीवरून बर्दापूर पोलिस ठाण्यात ज्ञानेश्वर मुकुंदराव कांदे यांच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.