मराठवाडा

Ambajogai News: पाणी चोरी रोखण्यासाठी गेलेल्या ग्राममहसूल अधिकाऱ्यावर हल्ला; मांडीला चावा अन् डोके फोडले, अंबाजोगाई तालुक्यातील घटना

Water Theft Dispute Leads to Attack on Revenue Officer in Wakdi: तलावावरील अनधिकृत पंप जप्तीवेळी ग्राममहसूल अधिकाऱ्यावर हल्ला; वाकडी गावात खळबळ
Ambajogai News Revenue Officer Injured in Attack While Seizing Illegal Water Pumps at Wakdi Lake in Beed Maharashtra Region

Ambajogai News Revenue Officer Injured in Attack While Seizing Illegal Water Pumps at Wakdi Lake in Beed Maharashtra Region

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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घाटनांदूर : अंबाजोगाई तालुक्यातील वाकडी येथील साठवण हातलावातील पाणी चोरी रोखण्यासाठी विद्युत पंप व साहित्य जप्त करावयास गेलेल्या ग्राममहसूल अधिकाऱ्यावर दगडाने डोक्यात गंभीर दुखापत व मांडीला चावा घेऊन (ता.३०) शुक्रवारी प्राणघात हल्ला केल्याच्या घटनेने पट्टीवडगाव महसूल सज्जामध्ये खळबळ उडाली आहे.

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