Ambejogai Police : अंबाजोगाईत पोलिस निरीक्षकानं राहत्या घरी घेतला गळफास; घरात कोणी नसताना सिलिंग फॅनला...

अंबाजोगाई : सेवेतून बाहेर पडलेले पोलिस (Ambejogai Police) निरीक्षक सुनील रामराव नागरगोजे (वय ५७) यांनी सोमवारी (ता. १) रात्री साडेआठ वाजता राहत्या घरात गळफास घेऊन आत्महत्या केली. मात्र, या आत्महत्येचे कारण समजू शकले नाही..ते मूळ नागदरा (ता. परळी) येथील रहिवासी आहेत. अनेक वर्षांच्या सेवेनंतर मागील काही महिन्यांपूर्वी ते नोकरीतून बाहेर पडले होते. नुकतेच त्यांनी अंबाजोगाई येथील घर बांधकामासाठी पडल्याने ते प्रशांत नगर येथे भाड्याने राहत होते..त्या ठिकाणीच त्यांनी घरात कोणी नसताना सिलिंग फॅनला गळफास घेऊन आत्महत्या केली. घटनेची माहिती मिळताच अंबाजोगाई शहर पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन पंचनामा केला आणि मृतदेह स्वाराती रुग्णालयात पाठवून दिला. दरम्यान, सुनील नागरगोजे यांच्या आत्महत्येमागचे कारण अद्याप समजू शकलेले नाही. अंबाजोगाई शहर पोलीस पुढील तपास करत आहेत.