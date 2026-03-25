जालना: युद्धाच्या परिस्थितीमुळे इंधनाचा प्रश्न बिकट झाला असून पेट्रोल पंपधारकांनाही आता क्रेडिटवर इंधन मिळणे बंद झाले आहे. त्यामुळे रोख पैसे भरल्यानंतरच पेट्रोल पंपधारकांना इंधन उपलब्ध होत आहे. त्यामुळे शासनाच्या वाहनांना मिळणाऱ्या उधारीवरच्या इंधनावरही निर्बंध येण्याची शक्यता आहे. त्यामध्ये जिल्ह्यातील ६८ रुग्णवाहिकांचा डिझेल पुरवठा सध्या सुरळीत सुरू असला तरी कालांतराने तो खंडित होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. दरम्यान, रुग्णवाहिका डिझेल अभावी बंद राहू नये, याची दक्षता जिल्हा रुग्णालय प्रशासनाकडून घेतली जात आहे..शहरात स्त्री रुग्णालयासह जिल्हा सामान्य रुग्णालय आहे. स्त्री रुग्णालयात आठ तर जिल्हा सामान्य रुग्णालयात सहा रुग्णवाहिका आहे. प्रसूतीनंतर रुग्णांना मोफत घरपोच सेवा स्त्री रुग्णालयामार्फत दिली जाते. शिवाय १०२ वर कॉल आल्यानंतर रुग्णांना घरून रुग्णालयात घेऊन यावे लागते. त्यामुळे स्त्री रुग्णालयातील रुग्णवाहिकांना इंधनाचा खर्च प्रतिमहा तीन ते पाच लाखांपर्यंत जातो. जिल्हा सामान्य रुग्णालयात चार रुग्णवाहिकांमार्फत रुग्णांची ने-आण करण्यासह व्हीआयपी बंदोबस्त, रक्तदान शिबिर आदी बाबींसाठी रुग्णवाहिकांचा वापर केला जातो..त्यामुळे सहा रुग्णवाहिकांना महिन्याला कमीत कमी एक लाख रुपयांचे इंधन लागते. रुग्णालयाच्या इंधनपुरवठासाठी शहरातील जय भारत पेट्रोल पंप आणि आशिष पेट्रोल पंप यांच्यासोबत जिल्हा सामान्य रुग्णालयाचा करार झालेला आहे. मात्र, इंधनाचे बिल दरमहाआदा होत नसल्याने अनेक वेळा इंधन बिल रखडते. मात्र, अत्यावश्यक सेवा असल्याने पंप धारकांकडून इंधनपुरवठा खंडित केला जात नाही. मात्र, आता पेट्रोल पंप धारकांनाच क्रेडिटवर इंधन मिळणे बंद झाल्याने पेट्रोल पंप धारकांनीही जिल्हा सामान्य रुग्णालय आणि स्त्री रुग्णालयाला क्रेडिटवर इंधन देणे शक्य नसल्याचे तोंडी कळवल्याची माहिती पुढे आली आहे..त्यानुसार स्त्री रुग्णालयाकडून वरिष्ठांना लेखी पत्र देऊन इंधन अडचण निर्माण होणार असल्याचे कळवले आहे. दरम्यान, सध्या पेट्रोल पंप धारकांकडून रुग्णवाहिकांना इंधन पुरवठा होत आहे. मात्र, येत्या काही दिवसांमध्ये हा इंधन पुरवठा बंद होण्याची शक्यता असल्याने जिल्हा सामान्य रुग्णालय प्रशासनाने आरोग्य उपसंचालक यांना या संदर्भात माहिती दिली असून निधीची तरतूद करावी, अशी मागणी जिल्हा रुग्णालय प्रशासनाकडून केली जाणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले..प्राथमिक आरोग्य केंद्रात ४४ रुग्णवाहिकाजिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये एकूण ४४ रुग्णवाहिका आहेत. या रुग्णवाहिकांना प्रतिमाह सरासरी अडीच ते तीन लाखांचा इंधन खर्च आहे. त्यामुळे या रुग्णवाहिकांचाही क्रेडिटवरील इंधन पुरवठा पेट्रोल पंपधारकांनी थांबवला, तर या ४४ रुग्णवाहिकांसाठीदेखील रोखीत इंधन खरेदी करण्याची तरतूद आरोग्य विभागाला करावी लागणार आहे."सध्या रुग्णवाहिकांचा इंधन पुरवठा सुरळीत आहे. पेट्रोल पंपधारकांकडून क्रेडिटवर इंधनपुरवठा रोखला जाईल, असा कुठलाही निरोप आमच्यापर्यंत आलेला नाही. परंतु, तरीदेखील यासंदर्भात वरिष्ठांना पत्रव्यवहार करून सद्यःस्थितीची माहिती दिली जाणार आहे."-डॉ. राजेंद्र पाटील, जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा सामान्य रुग्णालय.