Latur News: उसामध्ये बटाट्याचे आंतरपीक ठरले फायदेशीर ; अनंतवाडीचे शेतकरी सोमवंशी यांची प्रयोगशीलता, दोन एकरांत अडीचशे क्विंटल उत्पादन

देवणी: उसात आंतरपीक म्हणून घेतलेला बटाटा फायदेशीर ठरला. दोन एकरांत अडीचशे क्विंटल उत्पादनही मिळाले. अनंतवाडीचे शेतकरी सोमवंशी यांची प्रयोगशीलता अनेकांसाठी मार्गदर्शक ठरत आहे. विशेष म्हणजे त्यांनी मुलगा राजकुमारच्या मदतीने सीमावर्ती भागात घरोघरी बटाट्याची विक्री केली.देवणी तालुक्यातील अनंतवाडी येथील अंतेश्वर सोमवंशी अल्पभूधारक शेतकरी. अनंतवाडी साठवण तलावावरून पाइपलाइन केल्याने गेल्या दीड दशकात सिंचनाखाली शेतजमीन आली. साठवण तलाव पूर्ण क्षमतेने भरल्याने त्यांनी यावर्षी चार एकर ऊस लागवड केली. त्यातील दोन एकर उसात आंतरपीक म्हणून बटाट्याचे पीक घेतले.. लागवडीपासूनच खताचा योग्य मिश्र डोस, वेळेत कीडनाशक, बुरशीनाशक व अन्नद्रव्याची फवारणी व आळवणी करत पीक निरोगी ठेवण्यावर भर दिला. त्यामुळे बटाट्याचे पीक जोमात आले. त्यांच्या कुटुंबातील सर्व सदस्य शेतीच्या कामात मदत करते. शेतीतच सूर्योदय अन् सूर्यास्तही हा नित्यक्रम सोमवंशी कुटुंबाचा आहे. .प्रतिकूलतेवर केली मात कडाक्याची थंडी, ठिबक न करता पाट पाण्यावर बटाटे लागवडीचा घेतलेला निर्णय, दमट हवामानामुळे बुरशी रोगाचा वाढलेला प्रादुर्भाव, काढणीच्या वेळी घटलेले दर, गावागावांत जाण्यासाठी करावा लागलेला खर्च अशी प्रतिकूलता होती. मात्र यातून संयम ठेवत अन् सकारात्मक विचारातून मार्ग काढत सोमवंशी पिता-पुत्राने बटाट्यातून एकरी नफा वाढवला.."सोयाबीनसह पारंपरिक पिकांना बगल देत ऊस अन् त्यात आंतरपीक बटाटा घेतला. कृषी अभ्यासक विनोद नाईकनवरे यांचे वेळोवेळी मार्गदर्शन घेतल्याने पीक कमी खर्चात निरोगी ठेवणे शक्य झाले. लागवडीनंतर कडाक्याच्या थंडीत पीकस्थिती नाजूक झाली होती. मात्र, प्रमाणित अन्नद्रव्ये अन् बुरशीनाशकामुळे पिकाची वाढ जोमात झाली."-राजकुमार सोमवंशी, शेतकरी, अनंतवाडी .तीन महिन्यांत एकरी दीड लाख पीक काढणीनंतर बटाट्याचे दर घटले होते. त्यामुळे ठोक विक्री न करता गावागावांत जाऊन विक्रीचा निर्णय घेतला. एक वाहनही भाडेतत्त्वावर घेतले. सीमावर्ती भागातील सर्व गावांत दररोज बटाट्यांची विक्री केली. सध्या उन्हाळा असल्याने घराघरांत महिला चिप्स तयार करण्यासाठी बटाटा वापरतात. त्यामुळे पंधराशे ते दोन हजार रुपये प्रति क्विंटल दराने थेट गावागावांत अन् प्रत्येकाच्या घरासमोर जात विक्री केल्याने अधिकचा नफा शक्य झाला आहे. दोन एकरमध्ये अडीचशे क्विंटल उत्पादन मिळाले असून खर्च वजा जाता निव्वळ तीन लाखांचा नफा मिळवण्यात यश आले आहे..वार्षिक उत्पन्नापेक्षा अधिकचा नफा देवणी तालुक्यात उसाचे एकरी चाळीस ते पन्नास टनांपर्यंत उत्पादन निघत असल्याचा अनुभव. सध्याच्या दराने पन्नास टनांतून दीड लाख रुपये उत्पन्न निघते. खत व्यवस्थापन, मशागत व सिंचनासाठी पन्नास हजार रुपये खर्च येतो. त्यामुळे एक लाखापर्यंत खर्च वजा जाता एकरी जवळपास पन्नास हजारांचे उत्पन्न ऊस पिकातून निघते. त्यामुळे ऊस या मुख्य पिकापेक्षा बटाट्याच्या आंतरपिकातून अधिकचे उत्पन्न शक्य झाले आहे.सोशल मीडियावर केली मार्केटिंगबटाटे विक्रीसाठी राजकुमार यांनी सोशल मीडियाचा प्रभावी वापर केला. त्यामुळे अनेक ठिकाणचे ग्राहक त्यांच्याशी जोडले गेले. विशेष म्हणजे फोन केल्यास तत्काळ घरपोच सेवाही त्यांनी दिली. बटाट्याचे आकारमानानुसार वर्गीकरणही त्यांनी केले. त्यात चिप्ससाठी मोठे बटाटे वेगळे केले. त्यामुळे महिला ग्राहकांकडून या बटाट्यांची मोठ्या प्रमाणावर खरेदी झाली.