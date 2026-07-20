Anganwadi Scam: अंगणवाडीतील पोषण आहार विक्री उघड; ग्रामस्थांनी रंगेहाथ पकडले, पंचायत समितीच्या सभापतीच्या गावातील धक्कादायक प्रकार!

-धनंजय शेटे भूम : भूम तालुक्यातील चिंचपूर (ढगे) येथे अंगणवाडीतील लाभार्थ्यांसाठी असलेला पोषण आहार खाजगी वाहनधारकाला विक्रीसाठी देण्यात येत असल्याचा धक्कादायक प्रकार शनिवारी (ता. १९) दुपारी सुमारे १.३० वाजण्याच्या सुमारास उघडकीस आला. गावातील ग्रामस्थांनी हा प्रकार रंगेहाथ पकडत संबंधित प्रशासनाला माहिती दिल्यानंतर एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेच्या अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेत पंचनामा केला..Raigad Wildlife: निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार! अंबा नदीत आढळला परदेशी व दुर्मिळ 'अल्बिनो एलीगेटर गार' मासा; रायगडमध्ये दुर्मिळ परदेशी माशाचा शोध.मिळालेल्या माहितीनुसार, चिंचपूर (ढगे) येथील अंगणवाडी क्रमांक ५०७ मधील या अंगणवाडीतील पोषण आहार एमएच १४ एचजी ०२५२ क्रमांकाच्या खाजगी वाहनात भरत असल्याची तक्रार बालविकास प्रकल्प कार्यालयाकडे प्राप्त झाली होती. या तक्रारीची दखल घेत बालविकास प्रकल्प अधिकारी गणेश तुकडे यांनी कर्मचारी इंगळे यांच्यासह तातडीने घटनास्थळी भेट दिली..अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी पाहणी केली असता, अंगणवाडीतील पोषण आहाराचा साठा खाजगी वाहनात तसेच रस्त्यावर आढळून आला. प्राथमिक चौकशीत हा आहार अंगणवाडी केंद्रात नोंदणीकृत गर्भवती महिला, स्तनदा माता, किशोरी मुली तसेच इतर पात्र लाभार्थ्यांना वितरित न करता अनधिकृतपणे बाहेर काढण्यात आल्याचे निदर्शनास आल्याची माहिती प्रशासनाने दिली..या संपूर्ण घटनेचा घटनास्थळी पंचनामा करण्यात आला असून, संबंधित सेविकेविरुद्ध शासकीय नियमांनुसार कारवाईची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. बालविकास प्रकल्प अधिकारी गणेश तुकडे यांनी संबंधित प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषी आढळल्यास कठोर प्रशासकीय कारवाई करण्यात येईल, असे सांगितले..Monsoon forecast: ‘एल निनो’ नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च पातळीवर पोहोचणार: ‘सीपीसी’चा अंदाज; मार्चमध्ये तीव्रता कमी होण्याची शक्यता.\rदरम्यान, ही घटना पंचायत समितीच्या सभापतींच्या गावातच घडल्याने परिसरात मोठी खळबळ उडाली असून, लाभार्थ्यांच्या हक्काच्या पोषण आहाराची अशी अफरातफर होत असल्याबद्दल ग्रामस्थांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. ग्रामस्थांनी या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.