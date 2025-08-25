Ladki Bahin Yojana: लाडक्या बहिणींच्या फेरसर्वेक्षणाला अंगणवाडी ताई, सेविकांचा विरोध; कामाच्या ताणाविरोधात मुंबईत काढणार मोर्चा

बीड : अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांच्यावर सरकारकडून टाकण्यात येणाऱ्या वाढत्या कामाच्या ताणाविरोधात महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी सेविका व मदतनीस महासंघाने तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिला आहे..‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेचे फेरसर्वेक्षणाची जबाबदारी अंगणवाडी ताईंवर लादू नये, अशी ठाम मागणी करत येत्या नऊ सप्टेंबर रोजी सकाळी साडेदहाला आझाद मैदान, मुंबई येथे भव्य मोर्चा काढण्यात येणार आहे..सध्या एफआरएस आणि पोषण ट्रॅकर अॅपच्या माध्यमातून काम देण्यात आले आहे. दोन महिन्यांचा टीएचआर एकदाच वाटप करावा लागतो. मात्र, दर महिन्याला टीएचआर वाटल्याचा फोटो अपलोड करणे बंधनकारक आहे. निकृष्ट दर्जाचा टीएचआर लाभार्थींना मिळत असून, फोटो अपलोड करतानाही मोठ्या अडचणी येतात. सेविकांकडे ४ जी मोबाइल असल्याने अनेक कामांत अडथळा होतो..वेतनापेक्षा हे अधिक काम असतानाही अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस यांच्यावर शासनाच्या विविध योजनांच्या अनेक कामांची जबाबदारी लादली जात असल्याने अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस यांच्याकडून लाडकी बहीण योजनेचे फेरसर्वेक्षणाची जबाबदारी अंगणवाडी ताईंवर लादू नये, अशी मागणी करत नऊ सप्टेंबर रोजी आझाद मैदान, मुंबई येथे मोर्चा काढणार असल्याचे महासंघाचे प्रदेशाध्यक्ष भगवान देशमुख, प्रदेश उपाध्यक्ष कमल बांगर, राज्य संघटक दत्ता देशमुख, बीड जिल्हाध्यक सचिन अंधळे यांनी म्हटले आहे. अंगणवाडी सेविकांना मूळ काम सोडून इतर कामांत गुंतविले जात असल्यामुळे मुलांचे शालेयपूर्व शिक्षण व पोषण सुधारणा या मुख्य उद्दिष्टावर विपरीत परिणाम होत असल्याचेही त्यांनी सांगितले..अग्रलेख : ‘लाडकी’ झाली नकुशी!.अपात्र केल्यास वादाची शक्यता‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेत पात्र-अपात्र तपासणीचे काम अंगणवाडी सेविकांकडे दिले आहे. मात्र, गावातच एखादी लाभार्थी अपात्र ठरवावी लागल्यास त्यातून थेट अंगणवाडी ताईंवर हाणामारी, वादविवाद होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे हे काम अंगणवाडी ताईंवर सोपवू नये, असा इशाराही महासंघाने दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.