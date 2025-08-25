मराठवाडा

Ladki Bahin Yojana: लाडक्या बहिणींच्या फेरसर्वेक्षणाला अंगणवाडी ताई, सेविकांचा विरोध; कामाच्या ताणाविरोधात मुंबईत काढणार मोर्चा

Anganwadi Protest: महाराष्ट्रातील अंगणवाडी सेविका व मदतनीसांवर वाढत्या कामाचा ताण असून, ‘लाडकी बहीण’ योजनेचे फेरसर्वेक्षण अंगणवाडी ताईंवर लादू नये, अशी मागणी करून नऊ सप्टेंबर रोजी मुंबईत भव्य मोर्चा काढला जाणार आहे.
Updated on

बीड : अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांच्यावर सरकारकडून टाकण्यात येणाऱ्या वाढत्या कामाच्या ताणाविरोधात महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी सेविका व मदतनीस महासंघाने तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.

