दुसरी यादी जाहीर; एक लाखावर शेतकऱ्यांची कर्जमाफी

परभणी : महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेची दुसरी यादी शनिवारी (ता. २९) जाहीर झाली आहे. दुसऱ्या टप्प्यात जिल्ह्यातील एक लाख २७ हजार ९३२ शेतकऱ्यांची यादी लागली आहे. यापूर्वी पहिल्या टप्प्यात ७२४ शेतकऱ्यांची यादी लागली होती. उर्वरित शेतकऱ्यांची यादी तिसऱ्या टप्प्यात लागणार आहे. राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत जिल्ह्यातील दोन लाख २३ हजार ६४७ शेतकरी शेतकरी पात्र ठरले आहेत. कर्जमुक्ती करण्यासाठी जिल्ह्याला एक हजार २७८ कोटी ६२ लाख ६३ हजार ६०१ रुपये लागणार आहेत. दोन लाखांपर्यंत कर्ज घेतले अशा शेतकऱ्यांचे पीककर्ज माफ होणार आहे. त्यासाठी अर्ज करण्याची आवश्यकता नसून थकबाकीदेखील भरण्याची अट नाही. जिल्हा प्रशासनाने मागवलेल्या माहितीमध्ये दोन लाखांपर्यंत कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना या योजनेत पात्र ठरविले आहे. जे शेतकरी पात्र आहेत, अशांच्या नावांची यादी संबंधित बॅंकांत लावली आहे. हेही वाचा -पोलिस अधीक्षक, जिल्हाधिकारी हेच मोठे गुंड....कोण म्हणाले ते वाचा शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यात थेट भरणार

कर्जमुक्तीची रक्कम राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यात थेट भरणार आहे. राष्ट्रीयीकृत, व्यापारी, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी, ग्रामीण बॅंका, विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांकडून शेतकऱ्यांनी घेतलेले अल्पमुदत पीककर्ज माफ होणार आहे. ता. ३० सप्टेंबर २०१९ रोजी थकीत असलेले व ता. एक एप्रिल २०१५ ते ३१ मार्च २०१९ या कालावधीत घेतलेले अल्पमुदत पीककर्ज आणि पीक पुनर्गठित कर्जमाफ होणार आहे, अशी माहिती जिल्हा उपनिबंधक मंगेश सुरवसे यांनी दिली. दोन लाखांवर शेतकरी पात्र

जिल्ह्यातील दोन लाख २३ हजार ६४७ शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत पात्र ठरले आहेत. पहिल्या टप्प्यात पिंगळी (ता. परभणी) आणि गिरगाव (ता. सेलू) येथील ७२४ शेतकऱ्यांची यादी जाहीर झाली आहे. दुसऱ्या टप्प्यातील यादी शनिवारी जाहीर झाली आहे. त्यामध्ये एक लाख २७ हजार ९३२ शेतकरी आहेत. एक लाख ९५ हजार शेतकऱ्यांचा डाटा अपलोड

आधार लिंक केलेल्या एक लाख ९५ हजार शेतकऱ्यांचा डाटा अपलोड केला आहे. उर्वरित शेतकऱ्यांचा लवकरच डाटा अपलोड होणार असल्याची माहिती श्री. सुरवसे यांनी दिली. ..स्टेट बॅंकेचे सर्वाधिक शेतकरी

स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाचे सर्वाधिक लाभार्थी शेतकरी आहेत. या बॅंकेच ५७ हजार १६५ शेतकरी आहेत. जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेचे २३ हजार ८४, महाराष्ट्र ग्रामीण बॅंकेचे २६ हजार ४१९, बॅंक ऑफ बडोदाचे तीन हजार ३९५, बॅंक ऑफ महाराष्ट्रचे सहा हजार ४८६, आलाहाबाद बॅंकचे दोन हजार सहा, आंध्रा बॅंकेचे एक हजार १५, बॅंक ऑफ इंडियाचे ५४५, कॅनरा बॅंकेचे एक हजार ६५४, सेंट्रल बॅंक ऑफ इंडियाचे २२१, एचडीएफसी बॅंकेचे ६८, आयसीआयसीआय बॅंकेचे ८८, आयडीबीआय बॅंकेचे एक हजार २६३, इंडियन ओव्हरसिज बॅंकेचे ६१९, ओबीसी १९, पंजाब नॅशनल बॅंकचे २९४, सिंडिकेट बॅंकेचे ४८४, युको बॅंकेचे एक हजार ५३४, युनियन बॅंकेचे एक हजार ७२, ॲक्सिस बॅंकेचे एक. आधार प्रमाणीकरण करा

शेतकऱ्यांनी संबंधित बॅंक, सीएससी, आपले सेवा सरकार केंद्रावर यादीत नाव तपासून नाव असल्यास सेवा केंद्रावर आधार प्रमाणीकरण करून घ्यावे.

-मंगेश सुरवसे, जिल्हा उपनिबंधक, परभणी



