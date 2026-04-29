Nanded GP Polls: अर्धापूर तालुक्यात ४३ ग्रामपंचायतींच्या १४१ प्रभाग रचनेची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात

अर्धापूर : तालुक्यातील मुदत संपलेल्या ४३ ग्रामपंचायतींची निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली आहे.या ग्रामपंचायतीच्या प्रभाग रचनेची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली आहे.अंतिम प्रभाग रचना चार मेला घोषीत करण्यात येणार आहे.सरपंचपदाचे आरक्षण या आधीच जाहीर करण्यात आले आहे.सरपंचाची निवड थेट जनतेतून करण्यात येणार आहे.येणाऱ्या काळात प्रभागांचे आरक्षण, मतदारयादी तयार करणे ही प्रक्रिया होईल व त्यानंतर निवडणूक घोषणा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे..जिल्हा परिषद व पंचायत समितीची निवडणूक आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली गेल्यामुळे स्थगित करण्यात आल्या असून हे प्रकरण न्यायालयात चालु आहे.स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये पहिली पायरी म्हणजे ग्रामपंचायत मानली जाते.तालुक्यातील ४३ ग्रामपंचायतींची मुदत संपुन गल्याने ग्रामपंचायतचा कारभार सध्या प्रशासकांच्या हाती आहे.ग्रामीण भागातील विकास कामांना गती देण्यासाठी लोकनियुक्त प्रतिनिधी ग्रामपंचायतीमध्ये आसने गरजेचे आहे..तालुक्यातील ४३ ग्रामपंचायतीच्या १४१ प्रभाग रचनेची प्रक्रिया महिन्यात पार पडली आहे.यात प्रभागाचे सिमांकन करणे, नकाशा तयार करून प्रारूप प्रभाग रचना जाहीर करणे हरकती मागविणे, सुनावणी घेणे, आवश्यक असल्यास बदल करून प्रभाग तयार करणे ही सर्व प्रक्रिया निवडणूक आयोगाने दिलेल्या आदेशानुसार अर्धापूर तालुका प्रशासनाने पार पाडली आहे.अंतिम प्रभाग रचना चार मेला घोषीत करण्यात येणार आहे अशी माहिती निवडणूक विभागाने दिली आहे..तालुक्यातील ४३ ग्रामपंचायतीचे १४१ प्रभाग असून ३७७ सदस्य संख्या आहे.या ग्रामपंचायतीचा अंतिम प्रभाग रचना जाहीर झाल्यानंतर आरक्षण व मतदारयादी तयार करणे ही प्रक्रिया सुरू होईल.त्यानंतर निवडणूकीची घोषणा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.या प्रक्रियाला लगेच सुरुवात झाली तर जुन महिन्यात निवडणूका होऊ शकतात.या बाबत राज्य सरकार व राज्य निवडणूक आयोग काय निर्णय घेतात याकडे स्थानिक लोकप्रतिनिधींचे लक्ष लागले आहे.ग्राणपंचायतीच्या निवडणूका आधी होतात की जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या या बाबतीत उलटसुलट चर्चा सुरू झाली आहे..या ग्रामपंचायतींची मुदत संपली आहे.येळेगाव, पाटणूर,देळुब बुद्रुक, भोगाव, सांगवी खडकी,, बेलसर, लहान,आमराबाद,आमराबाद तांडा,शेलगाव खुर्द,देळुब खुर्द,दाभड,रोडगी, निमगाव, चाभरा, चोरंबा,खैरगाव (म)),सोनाळा,शाहपूर,मेंढला खुर्द,मेंढला बुद्रुक,बारसगाव, बामणी, मालेगाव,कोंढा, चनापूर,सावरगाव,पार्डी,पांगरी,कामठा,जांभरुन,दिग्रस,धामदरी, देगाव बुद्रुक,उमरी, पिंपळगाव, लोणी खुर्द, लोणी बुद्रुक,शेणी,शेलगाव बुद्रुक,खैरगाव खुर्द, आंबेगाव, गणपूर आदी ग्रामपंचायतची निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली आहे.