Nanded News : अर्धापूरात गारपीट व वादळी वाऱ्याचा तडाखा; केळी, टरबूज, गहू, आंबा पिकांचे मोठे नुकसान

नांदेड : अर्धापूर, ता. १९ रोजी जिल्हा नांदेड येथे सायंकाळी पाच वाजण्याच्या सुमारास वादळी वाऱ्यासह गारपीट झाली असून केळी, टरबूज खरबूज, गहू अंबा व भाजीपाला पिकांना खुप मोठा फटाका बसला आहे.या अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांचे खुप मोठे नुकसान झाले आहे. नुकसानग्रस्त भागाचे पंचनामे करून शेतकऱ्यांना तातडीने मदत देण्यात यावी अशी मागणी शेतकरी करित आहेत..Unseasonal Rain: शेतकऱ्यांमध्ये चिंता वाढली! फलटण, माणमध्ये अवकाळी पावसाचा तडाखा; रस्ते, शेतात गारांचा थर, पिकांचे नुकसान...तालुक्यात एकीकडे गुढीपाडवा उत्साहात साजरा करण्यात येत असताना दुसरीकडे निसर्गाने शेतकऱ्यांच्या आनंदावर पाणी फिरवले आहे.तालुक्यातील चाभरा, चाभरा तांडा, सोनाळा, निमगाव,खैरगाव,रोडगी, पांगरी या भागात गुरुवारी (ता १९) सायंकाळी पाच वाजण्याच्या सुमारास वादळी वाऱ्यासह गारपीट व अवकाळी पाऊस झाला. या गारपीटीमुळे शेतकऱ्यांचा हातातोंडाशी आलेला घास निसर्गाने हिरावून घेतला आहे.या गारपीटीचा फटका गहू अंबा,केळी, टरबूज खरबूज व भाजीपाला पिकांना बसला आहे.या अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांचे खुप मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे.प्रशासनाने नुकसानग्रस्त भागाची पाहणी करून तातडीने पंचनामे करावेत अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे..प्रशासनाचे उरफाटे सल्ले सायंकाळी वादळी वाऱ्यासह गारपीट झाली. यामुळे शेतऱ्यांचे खुप मोठे नुकसान झाले आहे.या नुकसाची माहिती शेतकऱ्यांनी मोबाईलवरून प्रशासनाला दिली.पण याची दखल न घेता जबाबदार अधिकाऱ्यांनी मात्र उरफाटे सल्ले दिले,आशा, असंवेदनशीलता दाखवत तालुका प्रशासनाचा एकही अधिकारी व कर्मचारी फिरकला नाही, अशी माहिती बाधीत शेतकऱ्यांनी दिली..कोट आम्ही तीन यंदा तीन एकरात टरबुजाची लागवड केली आहे. वेलांना फळधारणा झाली आहे. या गारपीटीमुळे फळांना व फुलांना खुप मोठा फटाका बसला होता.आमचे आठ ते दहा लाखांचे नुकसान झाले असून उत्पन्न तर सोडाच लागवडीचा खर्च निघने आवघड झाले आहे. प्रशासनाने तातडीने पंचनामे करून शेतकऱ्यांना मदत द्यावी अशी मागणी सोनळा येथील शेतकरी राहुल लांडगे यांनी दिली.