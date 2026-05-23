Nanded Politics : अर्धापूर नगरपंचायतीत शहर विकास आघाडीचे राजेश्वर देशमुख व आमोल डाढळे बिनविरोध स्वीकृत नगरसेवक

अर्धापूर : नगरपंचायतीच्या दोन स्वीकृत नगरसेवकांची निवड प्रक्रिया शुक्रवारी (ता २२) पार पाडली आहे आहे.शहर विकास आघाडीचे राजेश्वर देशमुख, आमोल डाढळे यांची बिनविरोध निवड झाली आहे.ही निवड जाहीर होताच शहर विकास आघाडीच्या कार्यकर्त्यांनी फटाके वाजवून व गुलाल उधळून जल्लोष साजरा केला..नगरपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक सहा महिन्यांवर आली असतांना विधानपरिषद स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूकीत दोन हाक्काचे मतं वाढविण्यासाठी शहर विकास आघाडीच्या नेत्यांनी स्वीकृत नगरसेवक निवड करण्यात आली आहे..नगरपंचायतीच्या सभागृहात उपविभागीय अधिकारी डॉ सचिन खल्लाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली निवड प्रक्रिया पार पडली.त्यांना सहकार्य मुख्याधिकारी जगदीश दळवी यांनी केले.या विशेष सभेला शहर विकास आघाडीच्या नगराध्यक्षा वैशाली देशमुख, उपनगराध्यक्ष मुक्तेदार खान पठाण, गटनेत्या शालीनी शेटे, बाबुराव लंगडे,डॉ पल्लवी लंगडे, कान्होपात्रा माटे, छत्रपती कानोडे, सोनाजी सरोदे, मिनाक्षी राऊत,यासमीन सुलताना, नामदेव सरोदे, सलीम कुरेशी, सुमेरा बेगम ,हे नगरसेवक उपस्थित होते. एमआयएम व राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे नगरसेवक अनुउपस्थित होते..शहर विकास आघाडीचे संख्याबळ तेरा असल्याने या आघाडीला दोन नगरसेवकांचा कोटा देण्यात आला.त्यामुळे शहर विकास आघाडीच्या गटनेत्यांनी नामनिर्देशीत वार्ड क्रमांक आठ मधील अमोल साहेबराव डाढाळे व नंऊ मधील राजेश्वर लक्ष्मीकांतराव देशमुख यांची निवड झाल्याची घोषणा करण्यात आली..या निवडणुका प्रक्रियेनंतर नगरपंचायतीच्या सभागृहात नवनिर्वाचित नगरसेवकांचा छोटेखानी सत्कार सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले होते . तसेच भारतीय जनता पक्षाचे सोशल मीडिया तालुका प्रमुखपदी गुरुराज रणखांब निवड झाल्याबद्दल सत्कार करण्यात आला.यावेळी भारतीय जनता पक्षाचे तालुका प्रभारी किशोर स्वामी , तालुकाध्यक्ष बालाजी गव्हाणे, प्रवीण देशमुख, व्यंकटराव साखरे शहराध्यक्ष योगेश हाळदे, राजु शेटे, डॉ विशाल लंगडे, प्रल्हाद माटे , प्रमोद मुळे, उमेश सरोदे, व्यंकटी राऊत,गाजी काजी,मुसवीर खतीब, , नितीन वाघाळे, दिलीप डाढळे, शिवराज ढाढळे, प्रशांत खैरनार, शंकर करंडे, बाबुराव जाधव,शेख शकील, मारोती माटे, गंगाधर राऊत, नितीन गोरे, नागोराव साबळे, बाबुराव जाधव,. बाळु माटे, गोपाल पंडित, राजु साबळे, शंकरर डोलारकर आदि उपस्थित होते..अशोक चव्हाणांचे धक्का तंत्र.अर्धापुर शहर विकास आघाडीचे दोन स्वीकृत नगरसेवक निवडून येणार हे निश्चित होते. या दोन नगरसेवकांच्या निवडीचे सर्व अधिकार माजी मुख्यमंत्री खासदार अशोक चव्हाण यांना देण्यात आले होते.या स्वीकृत नगरसेवकपदासाठी इच्छीकांची संख्या खूप मोठी होती. माजी मुख्यमंत्री खासदार अशोक चव्हाण यांनी सर्वांना धक्कादेत स्वातंत्र्यसैनिक कुटुंबातील राजेश्वर देशमुख व कोणत्याही प्रकारची राजकीय पार्श्वभूमी नेसलेल्या एक सर्वसामान्य शेतकरी कुटुंबातील आमोल डाढळे यांना संधी दिली.