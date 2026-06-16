Ardhapur Heritage: अर्धापूरचा ऐतिहासिक वारसा संकटात; बाराव्या शतकातील शिलालेखावरील अक्षरे मिटण्याच्या मार्गावर, संवर्धनासाठी आर्त हाक

-लक्ष्मीकांत मुळे अर्धापूर: ऐतिहासिक पार्श्वभूमी असलेल्या अर्धापूर शहरातील शिलालेख, कलाकृती, नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत.या वस्तू उघड्यावर पडल्या असून उन, पाऊस वारा नैसर्गिक संकटांचा सामना करित आपले अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी झगडा देत आहेत.बाराव्या शतकातील शिलालेखावरील आक्षरं मिटत आहेत.शहराचा इतिहास सांगनारा हा शिलालेख शेवटची घटका मोजत आहे.शहरातील ऐतिहासिक शिलालेख व कलाकृती जतन आणि संवर्धन करण्यासाठी पुरातत्व विभागाने लक्ष देण्याची गरज आहे अशी मागणी नागरीकातुन केली जात आहे..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...अर्धापुर शहराला ऐतिहासिक वारसा लाभला आहे.याची साक्ष शहरातील हेमांडपंथी महादेव मंदिर, सुंदर कोरीव काम केलेली केशवराज मुर्ती, शहरातील शिलालेख, कोरीव काम केलेले स्तंभ, विविध मुर्ती देतात.यादवांच्या काळात अर्धापूर शहर हे उप राजधानी व बाजारपेठेचे शहर होते याचा उल्लेख ऐतिहासिक कागदपत्रात आढळतात..शहरातील केशवराज मंदिरच्या पटांगणात उघड्यावर ऐतिहासिक शिलालेख , कोरीव काम केलेले स्तंभ ठेवण्यात आले आहेत.या शिलालेखात अर्धापूर शहरातील मंदिर,त्याची व्यवस्था, तत्कालीन राजा या विषयी सविस्तर माहिती दिली आहे..या शिलालेखवर पाणी, ऊन, नैसर्गिक संकटांचा परिणाम होत असुन अक्षरं फुसट होत आहेत.याची वेळीच दखल घेतली नाही तर हा ऐतिहासिक शिलालेख इतिहास जमा होणार असून एक महत्त्वाचा ऐतिहासिक शिलालेख नष्ट होईल अशी भिती इतिहासप्रेमी नागरिकांतून व्यक्त केली जात आहे..Sant Dnyaneshwar Maharaj palkhi: ज्ञानेश्वर माउली पालखी रथ बैलजोडीवरून वाद; रानवडे कुटुंबीयांना मान, मात्र देवस्थानचे पत्र नाही.\rअर्धापूर शहर हे ऐतिहासिक शहर असून शहरातील शहरात तीन शिला लेख होते.त्यापैकी केशवराज मंदिरच्या पटांगणात शिलालेखात रट्ट बल्लाळ राज्याविषी माहिती आहे.या शिलालेखाचे योग्य पद्धतीने जतन करून संवर्धन करण्याची गरज आहे अशी माहिती प्रा डॉ रघुनाथ शेटे यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.