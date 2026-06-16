मराठवाडा

Ardhapur Heritage: अर्धापूरचा ऐतिहासिक वारसा संकटात; बाराव्या शतकातील शिलालेखावरील अक्षरे मिटण्याच्या मार्गावर, संवर्धनासाठी आर्त हाक

Archaeological heritage of Ardhapur under threat: बाराव्या शतकातील अर्धापूरच्या शिलालेखावरील अक्षरे पावसाने, उन्हाने झिजत; शहराचा प्राचीन इतिहास सांगणारा अमूल्य वारसा नष्ट होण्याच्या उंबरठ्यावर
Centuries-Old Heritage Under Threat; Preservation Plea for Ardhapur’s Historic Artifacts

Centuries-Old Heritage Under Threat; Preservation Plea for Ardhapur’s Historic Artifacts

sakal

सकाळ डिजिटल टीम
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-लक्ष्मीकांत मुळे

अर्धापूर: ऐतिहासिक पार्श्वभूमी असलेल्या अर्धापूर शहरातील शिलालेख, कलाकृती, नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत.या वस्तू उघड्यावर पडल्या असून उन, पाऊस वारा नैसर्गिक संकटांचा सामना करित आपले अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी झगडा देत आहेत.बाराव्या शतकातील शिलालेखावरील आक्षरं मिटत आहेत.शहराचा इतिहास सांगनारा हा शिलालेख शेवटची घटका मोजत आहे.शहरातील ऐतिहासिक शिलालेख व कलाकृती जतन आणि संवर्धन करण्यासाठी पुरातत्व विभागाने लक्ष देण्याची गरज आहे अशी मागणी नागरीकातुन केली जात आहे.

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