Success Story: मेहनतीच्या जोरावर स्वप्न केले पूर्ण; अर्जुन डुरेची ‘एनडीए’त निवड, क्लासेस न लावता यश

कळमनुरी : भारतीय सैन्य दलात असलेल्या वडिलांना पाहून आपणही सैन्यात अधिकारी व्हावे, असे स्वप्न पाहणाऱ्या अर्जुन राजकुमार डुरे याची राष्ट्रीय संरक्षण अकादमीत (एनडीए) प्रशिक्षणासाठी निवड झाली आहे. विशेष म्हणजे कुठलेही क्लासेस न लावता, नियमित अभ्यासाच्या बळावर अर्जुन डुरे याने या अखिल भारतीय परीक्षेत २३० वा क्रमांक मिळवला. त्याचे हे यश इतर विद्यार्थ्यांसाठीही प्रेरणादायी आहे..अर्जुन डुरे याचे वडील राजकुमार डुरे हे सैन्य दलातून सुभेदार म्हणून निवृत्त झाले आहेत. अर्जुनचे प्राथमिक शिक्षण पश्चिम बंगालमधील आर्मी पब्लिक स्कूल येथे झाले. त्यानंतर तिसरी ते दहावीपर्यंतचे शिक्षक मध्य प्रदेश, महू येथील लष्करी शाळेत झाले. त्यानंतर कळमनुरीतील महात्मा जोतिबा फुले कनिष्ठ महाविद्यालयातून बारावी विज्ञान शाखेतून तो उत्तीर्ण झाला..सैन्य दलात असलेल्या वडिलांची कारकीर्द पाहून आपणही भारतीय सशस्त्र दलात अधिकारी बनावे, असे अर्जुनचे स्वप्न होते. त्यादृष्टीने तयारी करत त्याने राष्ट्रीय संरक्षण अकादमीची (एनडीए) १५४वी परीक्षा दिली. त्यामध्ये त्याला ऑल इंडिया रँक ६२२ मिळाला. या प्रयत्नात त्याला मेरिट मिळवता न आल्याने एनडीएतील प्रशिक्षणासाठी त्याची निवड झाली नाही..मात्र, या निकालानंतर हार न मानता अर्जुन याने जिद्दीने अधिक मेहनत घेत पूर्वीच्या झालेल्या चुका दुरुस्त करून पुन्हा परीक्षा दिली. या परीक्षेचा निकाल नुकताच लागला असून त्यात अर्जुन डुरे याने यश मिळवले. राष्ट्रीय संरक्षण अकादमीच्या (एनडीए) प्रशिक्षणासाठी त्याची निवड झाली आहे. अर्जुन याने हे यश कुठलेही क्लास न लावता स्वतः परिश्रम करुन मिळवले..यापूर्वीही त्याने एस.एस.बी.ची (सर्व्हिस सिलेक्शन बोर्ड) परीक्षा सलग तीन वेळा उत्तीर्ण होण्याचा बहुमान मिळवला आहे. कळमनुरी सारख्या भागातून पुढे येत अर्जुन डुरे याने मिळवलेले यश ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसाठी प्रेरणादायी आहे. अर्जुनच्या या यशाबद्दल त्याचा व आई, वडील अर्चना राजकुमार डुरे यांचा सत्कार करण्यात आला. यावेळी प्रा. आनंद पारटकर, विलास चौतमल, राजू पेठकर, अनिल भोसकर, बबन व्यवहारे, सुभाष महाराज, डॉ. शीतल कल्याणकर, डॉ. विद्या पारटकर आदींची उपस्थिती होती..CA Success Story : नामपूरच्या सावंत कुटुंबाला दुहेरी आनंद; मयूर आणि मृणाल या सख्ख्या भावंडांनी एकाचवेळी सीए परीक्षेत मिळवले सोनेरी यश!.भारतीय सशस्त्र दलात अधिकारी बनण्याचे स्वप्न पाहून परीक्षेची तयारी केली. याकरिता जिद्द ठेवून अभ्यासाकरिता परिश्रम घेतले. कोणतेही क्लास लावले नाहीत. स्वतःवर विश्वास ठेवत अभ्यासात सातत्य ठेवले तर यश हमखास मिळते.- अर्जुन डुरे.