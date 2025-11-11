मराठवाडा

Success Story: मेहनतीच्या जोरावर स्वप्न केले पूर्ण; अर्जुन डुरेची ‘एनडीए’त निवड, क्लासेस न लावता यश

Arjun Dure NDA Selection: कळमनुरीतील अर्जुन डुरे याने कोणत्याही क्लासशिवाय केवळ अभ्यासाच्या जोरावर ‘एनडीए’त यश मिळवले. मेहनत, जिद्द आणि शिस्त यांचा उत्कृष्ट संगम असलेली त्याची कहाणी ग्रामीण विद्यार्थ्यांसाठी प्रेरणादायी ठरली आहे.
संजय कापसे
कळमनुरी : भारतीय सैन्य दलात असलेल्या वडिलांना पाहून आपणही सैन्यात अधिकारी व्हावे, असे स्वप्न पाहणाऱ्या अर्जुन राजकुमार डुरे याची राष्ट्रीय संरक्षण अकादमीत (एनडीए) प्रशिक्षणासाठी निवड झाली आहे. विशेष म्हणजे कुठलेही क्लासेस न लावता, नियमित अभ्यासाच्या बळावर अर्जुन डुरे याने या अखिल भारतीय परीक्षेत २३० वा क्रमांक मिळवला. त्याचे हे यश इतर विद्यार्थ्यांसाठीही प्रेरणादायी आहे.

