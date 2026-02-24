Artist Pournima Mohite

Yermala News : संघर्षमय जीवनाच्या भावनांनी साकारलेल्या कळंबच्या लेकीच्या कलाकृतींचा मुंबईत गौरव; पौर्णिमाच्या हृदयस्पर्शी चित्रांनी वेधले लक्ष

लहान वयातच वडिलांचे छत्र हरवूनही जिद्द, चिकाटी आणि प्रामाणिक परिश्रमाच्या जोरावर कळंब तालुक्याच्या लेकीने आपली वेगळी ओळख निर्माण केली आहे.
येरमाळा - घरात कोणीही चित्रकार नसताना, कलेचा कोणताही वारसा नसताना आणि लहान वयातच वडिलांचे छत्र हरवूनही जिद्द, चिकाटी आणि प्रामाणिक परिश्रमाच्या जोरावर कळंब तालुक्याच्या लेकीने आपली वेगळी ओळख निर्माण केली आहे.

कळंब येथील पौर्णिमा नितीन मोहिते ही सध्या मुंबईतील नामांकित सर जे. जे. स्कूल ऑफ आर्ट येथे पोर्ट्रेट या विषयात मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स (एम.एफ.ए.) च्या अंतिम वर्षात शिक्षण घेत आहे.

