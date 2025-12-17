Marathwada ACB : मानधन काढून देण्यासाठी पैशांची मागणी; लाच स्वीकारताना दोन आशा वर्कर ताब्यात!

घनसावंगी : आशा वर्कर हिच्या मानधनाची रक्कम काढण्यासाठी एक हजार रुपयाची लाच घेताना दोन महिलांना लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने बुधवार (ता. 17) रंगेहात पकडले तक्रारदार हे आशा वर्कर असून त्याचे ऑक्टोबर महिन्याचे जमा झालेले मानधन त्यांच्या खात्यात जमा झाले, त्याचा मोबदला म्हणून सहा महिन्याचे दोन हजार रुपये मागितले होते. .परंतु तक्रारदार यांना पैसे देण्याची इच्छा नसल्याने त्यांनी मंगळवारी (ता. 16) रोजी लाच लुचपत प्रतिबंधक विभाग कार्यालय जालना येथे समक्ष हजर राहून लेखी तक्रार दिली होती. दरम्यान बुधवार (ता. १७) रोजी तालुका आरोग्य कार्यालय, घनसावंगी येथील तालुका समूह संघटक कालिंदा राजकुमार बनसोडे ( वय 39 वर्षे ) रा कुंभारपिंपळगाव यांनी तक्रारदार यांचेकडे सहा महिन्यांचे दोन हजार रूपयांची लाचेची मागणी करून तडजोडअंती सहा महिन्यासाठी एक हजार रूपये स्वीकारण्याची सहमती दर्शवली. व आशा वर्कर श्रीमती सविता पांडुरंग म्हस्के रा घनसावंगी यांच्याकडे देण्याचे कळविले. .Pune News : भाजप उमेदवाराच्या मुलाला मद्य वाहतूक करताना पकडले; मद्याच्या बाटल्यांसह मोटार जप्त!.त्यानुसार तालुका समूह संघटक कालिंदा बनसोडे यांच्या सांगण्यावरून तीन वाजून 45 वाजेच्या सुमारास सविता पांडुरंग म्हस्के ( वय- 41 वर्षे, ) आशा वर्कर, तालुका घनसावंगी, जालना यांची त्यांच्या राहत्या घरी, माळी गल्ली, घनसावंगी, जालना येथे पंचासमक्ष सापळा कारवाई करून सविता म्हस्के यांनी लाचेची रक्कम 1 हजार रुपये स्विकारले असता त्यांना सापळा पथकाने ताब्यात घेतले आहे. दरम्यान या दोघी कडे मोबाईल. व लाचेची रक्कम जप्त करण्यात आल. ही कारवाई पोलीस अधीक्षक श्रीमती माधुरी केदार कांगणे,अपर पोलीस अधीक्षक शशिकांत सिंगारे ,बाळू जाधवर यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस निरीक्षक कोमल शिंदे, शरदचंद्र रोडगे, श्रीनिवास गुड्डुर, पोलिस अंमलदार, गणेश चेके, गजानन कांबळे, शिवलिंग खुळे, अमोल चेके यांनी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.