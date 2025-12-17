मराठवाडा

Marathwada ACB : मानधन काढून देण्यासाठी पैशांची मागणी; लाच स्वीकारताना दोन आशा वर्कर ताब्यात!

ASHA Worker : आशा वर्करच्या मानधनाशी संबंधित व्यवहारात गैरप्रकाराची तक्रार झाल्यानंतर घनसावंगीत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने सापळा कारवाई केली. या कारवाईत दोन महिलांना ताब्यात घेऊन पुढील कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
ACB Conducts Trap Operation in Ghansawangi

ACB Conducts Trap Operation in Ghansawangi

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

घनसावंगी : आशा वर्कर हिच्या मानधनाची रक्कम काढण्यासाठी एक हजार रुपयाची लाच घेताना दोन महिलांना लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने बुधवार (ता. 17) रंगेहात पकडले तक्रारदार हे आशा वर्कर असून त्याचे ऑक्टोबर महिन्याचे जमा झालेले मानधन त्यांच्या खात्यात जमा झाले, त्याचा मोबदला म्हणून सहा महिन्याचे दोन हजार रुपये मागितले होते.

Loading content, please wait...
Jalna
crime
Marathwada
ACB
Corruption Case

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com