Pandharpur Wari Relief : आषाढी वारीतील वारकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा; आमदार प्रशांत बंब यांच्या पाठपुराव्यानंतर हात दाखविलेल्या ठिकाणी थांबणार एसटी बस

शेंदुरवादा : आषाढी वारीसाठी श्रीक्षेत्र पंढरपूरकडे जाणाऱ्या तसेच परतीच्या प्रवासातील वारकऱ्यांची गैरसोय टाळण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. वारकऱ्यांनी हात दाखविलेल्या ठिकाणी एसटी बस थांबवून त्यांना प्रवासाची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, असे निर्देश महामंडळाने राज्यातील सर्व विभाग नियंत्रकांना दिले आहेत..यासंदर्भात आमदार प्रशांत बंब यांनी वारकऱ्यांच्या अडचणी लक्षात घेऊन परिवहन महामंडळाकडे निवेदन सादर केले होते. त्यांच्या या मागणीची दखल घेत महामंडळाचे महाव्यवस्थापक (वाहतूक) यांनी २३ जुलै २०२६ रोजी आदेश जारी केला..आदेशात नमूद करण्यात आले आहे की, दरवर्षी लाखो वारकरी पायी दिंडी, पालखी तसेच एसटी बसने पंढरपूरला जातात. मात्र वारीच्या काळात अनेकदा वारकऱ्यांनी हात दाखवूनही बस थांबत नसल्याच्या तक्रारी येत होत्या. तसेच परतीच्या प्रवासात बस न मिळाल्याने वृद्ध, महिला, दिव्यांग, लहान मुले आणि आजारी भाविकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत होता..या पार्श्वभूमीवर वारीच्या कालावधीत पंढरपूरकडे जाणाऱ्या एसटी बस चालक आणि वाहकांना वारकऱ्यांनी हात दाखविलेल्या ठिकाणी बस थांबवून प्रवाशांना सुरक्षितपणे चढ-उतार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. या निर्णयामुळे राज्यभरातील लाखो वारकऱ्यांचा प्रवास अधिक सुलभ आणि सुरक्षित होणार असल्याची भावना व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.