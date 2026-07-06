मराठवाडा

MSRTC: वारकऱ्यांसाठी धावणार १२६० जादा बस; पंढरपूरच्या वारीसाठी ‘एसटी’चे मराठवाड्यातील नियोजन

MSRTC Deploys 1,260 Extra Buses for Ashadhi Wari: पंढरपूरला जाणाऱ्या वारकरी आणि भाविकांच्या सोयीसाठी विशेष आरक्षण, अतिरिक्त कर्मचारी आणि सुरक्षित प्रवासाची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
Dharashiv

Dharashiv

esakal

प्रशांत पाटील
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धाराशिव: आषाढी वारीसाठी पंढरपूरला जाणाऱ्या वारकरी, भाविकांच्या सोयीसाठी राज्य परिवहन महामंडळ (एसटी) सज्ज झाले आहे. मराठवाड्यातील सात विभागांमधून एकूण १२६० जादा बस सोडण्याचे नियोजन झाले आहे. यामध्ये जळगाव विभागाकडून चालक-वाहकांसह मिळणाऱ्या ५० बसचाही समावेश आहे.

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