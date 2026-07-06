MSRTC: वारकऱ्यांसाठी धावणार १२६० जादा बस; पंढरपूरच्या वारीसाठी ‘एसटी’चे मराठवाड्यातील नियोजन

धाराशिव: आषाढी वारीसाठी पंढरपूरला जाणाऱ्या वारकरी, भाविकांच्या सोयीसाठी राज्य परिवहन महामंडळ (एसटी) सज्ज झाले आहे. मराठवाड्यातील सात विभागांमधून एकूण १२६० जादा बस सोडण्याचे नियोजन झाले आहे. यामध्ये जळगाव विभागाकडून चालक-वाहकांसह मिळणाऱ्या ५० बसचाही समावेश आहे. .आषाढी यात्रेचा मुख्य कालावधी २० ते ३० जुलै असा निश्चित करण्यात आला आहे. २५ जुलैला आषाढी एकादशी असून, २३ जुलैला वाखरी येथे होणाऱ्या प्रसिद्ध रिंगण सोहळ्यासाठीही विशेष नियोजन आहे. प्रवाशांची गर्दी लक्षात घेता दशमी, एकादशी आणि द्वादशी या प्रमुख दिवशी कमी भारमानाच्या नियमित फेऱ्या स्थगित करून सर्व बस पंढरपूरकडे वळवल्या जाणार आहेत. वारकऱ्यांच्या सोयीसाठी मंदिर आणि मठांमध्ये जाऊन आगाऊ संगणकीय आरक्षण उपलब्ध करून दिले जाणार आहे..Nanded: नांदेड- टनकपूरदरम्यान विशेष रेल्वेची सुविधा.विभागनिहाय बसचे नियोजनपरभणी २५० नांदेड २०० धाराशिव १७० संभाजीनगर १६५ बीड १५५ लातूर १४० जालना १३० जळगावच्या ५० एकूण १२६०.भीमा, चंद्रभागा बसस्थानकावर व्यवस्थाछत्रपती संभाजीनगर विभागातील बससाठी पंढरपूर येथील ‘देगाव भीमा बसस्थानक’ निश्चित करण्यात आले आहे. यात्रेचे मुख्य प्रमुख म्हणून विभागीय वाहतूक अधिकारी संतोष घाणे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. प्रवाशांच्या मदतीसाठी एकूण ८४ वाहतूक पर्यवेक्षकीय कर्मचारी २४ तास तैनात राहतील. बसमध्ये यांत्रिकी बिघाड झाल्यास दुरुस्तीसाठी ३८ कर्मचाऱ्यांचे पथक, धाराशिव विभागाच्या दोन ब्रेकडाऊन व्हॅन ‘भीमा बसस्थानकावर’ सज्ज असतील..Mumbai Pune Expressway: मुंबई–पुणे एक्स्प्रेसवेवर पावसाचा मोठा फटका! खालापूरजवळ पाणी साचल्याने दोन्ही दिशेची वाहतूक बंद; वाहनांच्या रांगा.गळक्या बसला ‘नो एंट्री’पावसाळ्याचे दिवस असल्याने सुस्थितीतील बस सोडल्या जाणार आहेत. गळती, खिडक्यांच्या काचा, वायपर्स, ब्रेक आणि लाइट आदी बाबींची कडक तपासणी करून बस निवडण्याचे आदेश आगारांना देण्यात आले आहेत. अनुभवी चालकांनाच यात्रेसाठी पाठवले जाईल. आषाढी यात्रेदरम्यान बसवर चालक आणि वाहकांचे नाव, त्यांच्या मोबाइल क्रमांकाचा ठळकपणे उल्लेख करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.