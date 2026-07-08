मराठवाडा

Sant Gajanan Maharaj Palkhi : संत गजानन महाराजांची पालखी परळीत दाखल, दोन दिवस परळीत मुक्काम

आषाढी यात्रेसाठी शेगाव (जि. बुलढाणा) येथून पंढरपूरला निघालेल्या संत गजानन महाराजांची पालखी दोन दिवसाच्या मुक्कामासाठी बुधवारी (ता. ८) परळीत दाखल झाली.
Sant Gajanan maharaj Palkhi

Sant Gajanan maharaj Palkhi

sakal

लक्ष्मण वाकडे
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परळी वैजनाथ - आषाढी यात्रेसाठी शेगाव (जि. बुलढाणा) येथून पंढरपूरला निघालेल्या संत गजानन महाराजांची पालखी दोन दिवसाच्या मुक्कामासाठी बुधवारी (ता. ८) परळीत दाखल झाली. सायंकाळी शहरातील ऊर्जानगर वसाहतीच्या परिसरात या पालखीचे जोरदार स्वागत करण्यात आले.

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