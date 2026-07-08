Sant Gajanan Maharaj Palkhi : संत गजानन महाराजांची पालखी परळीत दाखल, दोन दिवस परळीत मुक्काम

परळी वैजनाथ - आषाढी यात्रेसाठी शेगाव (जि. बुलढाणा) येथून पंढरपूरला निघालेल्या संत गजानन महाराजांची पालखी दोन दिवसाच्या मुक्कामासाठी बुधवारी (ता. ८) परळीत दाखल झाली. सायंकाळी शहरातील ऊर्जानगर वसाहतीच्या परिसरात या पालखीचे जोरदार स्वागत करण्यात आले. .गेल्या २१ जूनला ही पालखी शेगाव येथून पंढरपूरकडे निघाली आहे. ही पालखी मराठवाड्यात दाखल झाली असून नरसी नामदेव, औंढा नागनाथ, परभणी, गंगाखेड या मार्गावरून बुधवारी (ता. ८) सायंकाळी परळीत दाखल झाली. शहरातील औष्णिक वीज निर्मिती केंद्राच्या वसाहतीतील प्रवेशद्वारावर पालखीचे वीज केंद्राचे अधिकारी नागरिकांनी स्वागत केले. न्यू हायस्कूल शाळेत या पालखीचा मुक्काम असणार आहे. तर पालखी शेजारच्या राम मंदिरात असणार आहे..या निमित्ताने भजन कीर्तन महाप्रसाद असे कार्यक्रम होत आहेत. पालखीच्या दर्शनासाठी नागरिक येथे मोठ्या संख्येने आले असून, परिसराला जत्रेचे स्वरूप आले आहे. ऊर्जानगर वसाहतीतील नागरिकांच्या वतीने महाप्रसादाचे व इतर व्यवस्था आयोजन केले आहे. गुरूवारी (ता. ९) सकाळी ही पालखी परळी शहरात येणार असून, येथील संत जगमित्र नागा महाराज मंदिरात पालखीचा मुक्काम असणार आहे..शुक्रवारी (ता. १०) ही पालखी परळी परिसरातील कन्हेरवाडी मार्गे अंबाजोगाईकडे मार्गस्थ होणार आहे. २३ जुलैला पालखी पंढरपूर येथे पोहंचणार आहे. सुमारे सातशे किलोमीटरचा पायी प्रवास पालखीत सहभागी झालेले वारकरी करणार आहेत. सुमारे सातशे वारकरी या पालखीत सहभागी झालेले आहेत..दरम्यान, परळीतील दोन दिवसाच्या मुक्कामात भजन, कीर्तन, महाप्रसाद असे कार्यक्रम मुक्कामस्थळी होणार आहे. बुधवारी (ता. ८) न्यू हायस्कूल परिसरातील श्रीराम मंदिरात ही पालखी भाविकांना दर्शनासाठी उपलब्ध असणार आहे. तर गुरूवारी दुपारपासून रात्री उशिरापर्यंत संत जगमित्र मंदिराच्या प्रांगणात दर्शनासाठी उपलब्ध असणार आहे, अशी माहिती येथील सेवेकर्यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.